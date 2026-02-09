La atrevida propuesta de un soltero en 'First Dates' echa para atrás a su cita: "Me gustaría que visites mi templo"
Un soltero siente un flechazo por su cita y le lanza una atrevida propuesta a Alejandro, quien acaba retrociendo
Alejandro es agente de marketing para una firma de lujo internacional que repite suerte en 'First Dates' puesto que, aunque salió bien, se perdió finalmente el contacto. Ahora busca una persona con las ideas claras que no le haga ser "su sugar daddy" y tenga el mismo estilo de vida que él... ¿Será ese Juan Héctor?
Su cita de esta noche es un dominicano residente en Donosti que siente un flechazo al ver al soltero en la barra del bar. Nunca ha tenido pareja, sin embargo, ahora que ha conocido a Alejandro en el restaurante más famoso de la televisión siente que está totalmente preparado: "Me conservé para hoy, para este momento". Y es que el soltero siente que ha sido como "un encuentro entre Romeo y Julieta" y "nunca lo había vivido". Por este motivo, pone toda su carne en el asador aunque no tiene el resultado que él esperaba.
"Yo no estoy preparado"
El soltero se interesa si alguna vez su cita se ha casado porque él es algo que le gustaría hacer en un futuro: "Te pregunto si te apetece las nupcias o si estás preparado para que alguien te ame". Alejandro, quien reconoce que le encanta estar en pareja, no le tiene miedo a las bodas siempre que se vaya en la misma línea.
Al tener una respuesta afirmativa, Juan Héctor siente curiosidad por saber qué hay que hacer "para conectar" con él. "No hay nada que hacer, eso fluye", responde tajante su cita. "Me da la sensación que me está haciendo muchos cumplidos y que lo tiene muy claro. Me parece guay pero no sé si por mi parte han surgido, ya no ha nivel físico, sino toda esta cosa", confiesa al equipo el agente de marketing.
Sin embargo, la confesión tan directa de su cita pilla por sorpresa al soltero: "Lo que trato de decirte es que la vida es rápida, entonces mi templo está abierto para ti porque tú más que nadie sabes que llegamos en un segundo y nos vamos en un segundo. Me gustaría que visites mi templo".
Entre risas nerviosas, Alejandro contesta: "Estupendo". "Me ha abierto las puertas de su templo y yo no estoy preparado", confiesa su cita a solas.