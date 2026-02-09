First Dates Madrid, 09 FEB 2026 - 22:55h.

El soltero se emociona al confesarle a Carlos Sobera por qué ha decidido venir al programa

Un octogenario soltero no puede contener la emoción al recordar a su mujer en 'First Dates': "Estuve 6 años cuidándole de Alzheimer"

Manolín, de 93 años, es un pintor jubilado que asegura que se le han dado "muy bien las mujeres" y el cual "tenía muchas ganas" de saludar al presentador del restaurante más famoso de la televisión. Sin embargo, este no es el motivo que ha arrastrado al soltero a 'First Dates'.

"Yo vine aquí por un hermano mío que se ha muerto y el día 25 de este mes cumple un año, mi hermano Chiqui", le confiesa totalmente emocionado a Carlos Sobera y Matías en la barra del restaurante. "Le he querido muchísimo y le sigo queriendo", confiesa al equipo del programa.

"Él me trajo aquí. Lo juro por Dios", asegura. "Esto es una forma de honrar a tu hermano hoy", le señala el presentador antes de preguntar si, aún así, tiene ganas de encontrar esta noche el amor: "Pues hombre, no me importaría tener una compañía, porque vivo solo". Y es que, si el soltero tuviese 50 "sería una satisfacción vivir solo", apunta. Sin embargo, con su edad "es terrible". Al soltero le vale con que "sea buena persona" sobre todo por un motivo: "Soy consciente de aquí para abajo estoy muerto".

Eva, la cita de Manolín

La soltera, de 89 años, asegura ser "más de juerga que de cama". Con una enorme sonrisa de oreja a oreja, se saludan con dos besos. No obstante, su cita se sorprende al descubrir la edad del soltero: "No está mal y tampoco es feo para los 93 años". Lo mismo piensa Manolín, quien considera que "es una mujer que está muy guapa todavía".