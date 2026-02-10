First Dates Madrid, 10 FEB 2026 - 22:15h.

La soltera asegura a su cita que las uñas largas sirven para todo y pone un ejemplo inesperado al equipo de 'First Dates'

Mireia es una asesora de imagen de 23 años que se siente muy segura de sí misma a la que no le gusta salir de fiesta. Se define a sí misma como una persona extrovertida, risueña y "una diosa del amor", concretamente Afrodita. En el amor le ha ido mal porque la mayoría le han sido infieles o han sido "unos cucarachos": "Te venden una historia de Disney y luego no hacen nada".

No obstante, continúa creyendo en el amor. Trae una concha 'cute' con un liguero porque es "una persona bastante sensual", ¿pillará la indirecta su cita? Él es Martí, un coach de seducción de 21 años que se considera a sí mismo "un Dios del olimpo". Su trabajo consiste en enseñar a sus clientes para que en 90 días tengan más citas y una mejor vida social con el sexo puesto. Hoy quiere cambiar de rol y ser él a quien le seduzcan, sin embargo, en la nota deja bien claro que tendrá que ser el soltero quien saque sus herramientas.

Al conocerse en la mesa del restaurante de 'First Dates', la primera impresión de Martí es que es "mona" y "femenina", mientras que Mireia se pregunta cuánto mide él porque ella es muy alta. ¿Surgirá el amor entre ellos finalmente?

La utilidad secreta de las uñas largas

Entre tonteo y tonteo, la soltera se da cuenta de que su cita es "un conquistador". Y es que, tal y como afirma el soltero, "hay que aprovechar el máximo para poder sacar tu juegos y poder sacar tu arma de seductor".

Un ejemplo de ello es cuando le pide que le enseñe sus uñas para verle el diseño: "Vas conjuntada con el vestido". "¿Sabes que con las uñas puedes hacer de todo? Yo me pensaba que no, pero en verdad sí", le confiesa su cita. Y es que Mireia le ha encontrado numerosas utilidades a sus uñas largas: "Mira, el otro día se me desenroscó el clavo de la puerta y no encontraba el 'tornillador' y lo hice con la uña. Y lo enrosqué, eh. O sea que va bien, va bien".