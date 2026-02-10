First Dates Madrid, 10 FEB 2026 - 23:11h.

No te pierdas este momentazo en el que un soltero le dedica un striptease a su cita en la sala privada del restaurante

Un soltero da con su "talón de Aquiles" al buscar una pareja en 'First Dates' extremadamente sumisa en la cama: "Soy Aries"

Compartir







Amanda fabrica relojes y Ander no lleva reloj. Podría ser una forma de revelarse contra los horarios o también porque hay citas o amores con los que deseas que se pare el tiempo. ¿Será ese el caso de los solteros en 'First Dates'?

La cuestión es que ambos trasladan su cita de la mesa del restaurante a la sala privada, donde Lidia Santos le deja caer al soltero antes de abandonar el lugar que tenía para su cita una sorpresa preparada: "Lo dejo ahí". "He tenido muchas relaciones amorosas y me siento con poder de que una chica no me va a decir que no cuando la estoy conociendo", confiesa Ander.

Es por este motivo por el que cuando apagan las luces del habitáculo, el soltero no duda en levantarse y llevar a cabo su plan: un striptease. "¡¿Enserio?!".

La reacción de la soltera al ver a su cita haciéndole un striptease

El soltero comienza a bailar sensualmente frente a su cita, quien no articula palabra. "Me he quedado en blanco. Bailar, no baila", confiesa al equipo del programa a solas. Sin embargo, Ander lo da todo aunque, asegura, se está cortando porque es su primera cita. Al terminarlo, la risa de la soltera se desata en la sala: "Yo le daba un cinco raspado por el esfuerzo". Su risa confunde a su cita: "¿Te estás riendo de mí o te ha gustado?"

La decisión final

Llega el momento decisivo de la cita en la que tienen que confesar si quieren continuar conociéndose fuera y celebrar el próximo San Valentín juntos. La soltera, a quien le ha sorprendido Ander para bien, asegura que sí.

El soltero, por su parte, también le gustaría seguir conociéndola sobre todo porque no ha podido darle un beso en los labios algo que intenta hacer en este momento. "No aquí", reacciona la soltera poniéndole la mejilla.