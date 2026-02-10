First Dates Madrid, 10 FEB 2026 - 23:01h.

Es la segunda vez que Tere viene al restaurante de 'First Dates' para encontrar el amor ya que, en su primer intento no surgió la chispa con su cita. Tras pasar unos mesar "tranquila trabajando", vuelve para ver si en esta ocasión tienen preparado un soltero que tenga afinidad con ella respecto al surf. "Me encanta el surf. Yo desde que tengo uso de razón estoy viendo vídeos de surf, practicando el surf... Pero me ahogué en tres ocasiones hasta el punto de casi perder la vida. Mis amigos me aconsejaron que lo dejara a un lado y les hice caso", confiesa.

El soltero, por su parte, le ha dejado a Carlos Sobera un pergamino en el que se encuentran sus requisitos, los cuales lo tiene todos: "Guapa, simpática, agradable, inteligente, sincera, fiel, dulce, cariñosa, apasionada, jugosa, caliente, 'hot'.... ¡Uy! Es el mío, mi hombre". Sin embargo, todo se detiene cuando lee el último: "Extremadamente sumisa en la cama": "Ya dio como el talón de Aquiles. Yo no soy nada sumisa. Yo soy una mujer de este siglo, mi empoderamiento pasa por ser una mujer reactiva, una mujer reaccionaria, una mujer luchadora, empoderada y eso conlleva no ser sumisa". Sin embargo, tiene "el 50 por ciento ganado" al descubrir que Ricardo es "surfero".

Los solteros conversan y Tere le pregunta a su cita qué signo del zodiaco es. Al descubrir que es Leo, la soltera se alegra pues tiene con ellos "una sintonía total" ya que ella es Aries.

Ricardo, por su parte, también lo siente así. "Hay tres con los que yo compagino, Aries, Leo y Sagitario. Me llevo muy bien con Sagitario y con Leo depende del tipo de Leo porque sabes que hay tres tipos: Uno que tiene un carácter muy fuerte, muy difícil en mujeres, uno que es muy tranquilo, un poco sumisa, lo que te decía un poco...".

Momento en el que aprovecha la soltera para dejarle claro ese punto de la lista de requisitos: "Yo soy una Aries que no soy nada sumisa. Yo soy rebelde, feminista, pero no me gusta ni la sumisión, ni someter a nadie, ni que me someta". "Lo que ponía el pergamino era el tipo de juego sexual en la cama, el erotismo, soy muy dominante", le explica su cita.

Sin embargo, no hay problema porque el soltero asegura que estaría dispuesto a cambiar los roles. "Me gusta complacer en la medida que te conozco. Si sé que te toco por aquí y te va gustando, pues ya sé que por ahí es. Necesito de ese preliminar, ¿y tú?", le pregunta su cita para conocerle más en este ámbito. No obstante, su corta respuesta le hace pensar que es de "pasar a la acción rápido": "Es que a mí me da la sensación de Ricardo que es mucho más pasional y más visceral que yo".