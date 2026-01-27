La mujer de Eusebio le fue infiel pero no hizo nada porque "arriba de nosotros hay una persona que es el mejor juez del mundo

Dos solteros comparten su primera impresión sobre Lidia Santos en 'First Dates' y acaban debatiendo sobre la seducción: "El comentario es red flag"

Compartir







Eusebio es un hombre cuya edad ha dejado ojiplática a Lidia Santos al presentarse en 'First Dates'. Tras conocer a su cita Gema, de 88 años, los solteros conversan en su cita en el restaurante más famoso de la televisión.

Uno de los temas que no podían faltar sobre la mesa son sus relaciones pasadas. La soltera le cuenta que su marido, quien era extranjero, falleció en el 2001 y fue enterrado en España. Razón por la cual se priva mucho de salir de su lugar de residencia. Sin embargo, Eusebio considera que "hay que vivir el presente", aunque le transmite sus condolencias antes de contarle su llamativo expediente romántico.

La reacción del soltero a la infidelidad de su mujer

El soltero asegura que él está "muy bien considerado" en Elche, ciudad en la que vive, "empezando desde el alcalde hasta todo el mundo": "Yo soy una persona de respeto".

Una opinión que comparte Gema tras esta primera impresión: "Se ve que eres de respeto y un buen señor. Una buena persona, sí". Y es que Eusebio apunta que él "nada más ha tenido que hacer el bien" y para ejemplificarlo, le revela la infidelidad que cometió su mujer.

"Mi mujer tuvo una amante. Mi mejor amigo y mi primo iban cuando yo no estaba en mi casa a acostarse con mi mujer", revela. "Ay, eso es lo peor que existe. Para un señor es muy malo eso", reacciona ella.

Además, la historia no termina aquí: "Le hizo una hija a mi mujer". De hecho, el soltero le cuenta al equipo que su hija llegó a preguntarle si él lo sabía, a lo que él contestó que sí. Sin embargo, no tomó ninguna determinación por un motivo, tal y como le cuenta al equipo: "Por vosotros, porque si yo me separo de vosotros, vosotros en vez de ser un ingeniero, el otro economista y la otra socióloga, seríais unos desgraciados".

Por otra parte, el soltero le comenta a su cita que dijo: "Arriba de nosotros hay una persona que es el mejor juez del mundo". "Dios, que superior a nosotros, los juzgó a los dos y los dos están en el cementerio y yo estoy aquí vivo. Mira cómo estoy", añade a solas. Para Gema, su forma de actuar fue la correcta pues "se demuestra que es buena persona".