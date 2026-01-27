First Dates 27 ENE 2026 - 22:42h.

La camarera de 'First Dates' se ha quedado en shock: "¡Qué elegante! ¡Qué guapo!"

Lidia Santos se ha quedado perpleja al descubrir la edad de uno de los solteros que han acudido en la entrega que 'First Dates' ha emitido en Telecinco este martes. Y no es para menos: con 90 años, no pierde la ilusión por el amor y no ha dudado en acudir al programa de presentado por Carlos Sobera. Además, el soltero le ha desvelado a Lidia su truco para mantenerse como está, lo que ha provocado todavía más la perplejidad en esta.

La modelo y exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido a Eusebio de la mejor manera: "¡Qué elegante! ¡Qué guapo!". "Me gusta obsequiar a las mujeres y respetarlas. Yo creía que no me gustaban las mujeres... y ahora me gustan más que antes", ha confesado el soltero ante las cámaras de Cuatro. Un soltero que se ha acercado nada más entrar al restaurante a Matías para confesar que ve todas las tardes 'First Dates'.

Lidia Santos, en shock con la edad del soltero

Eusebio, viudo y con cuatro hijos, viene de Elche (Alicante) y acude al restaurante más famoso de la televisión porque está solo y quiere "una buena compañía para estar en casa". Tras contar que se ha dedicado alrededor de 50 años a la construcción, Eusebio ha desvelado que tiene 90 años, y Lidia Santos se ha quedado en shock: "¡Mírate, que estás hecho un pincel"."¿Cuál es el truco?", ha preguntado la camarera de 'First Dates'.

El soltero de 90 años ha contestado que la clave está en "no hacer excesos de nada": "Dormir ocho o diez horas todas las noches... y un par de vasos de vino en la comida". Y es que Eusebio se cuida muy pero que muy bien: "Estoy bien, duermo bien, hago gimnasia todos los días y me mantengo bien".

En cuanto al tipo de mujer busca en 'First Dates', Eusebio quiere alguien que sea "formal, decente, buena y cariñosa". ¿Quieres ver cómo ha sido este momentazo que hemos vivido y que no ha pasado desapercibido para nadie? ¡Dale play al vídeo y no te pierdas nada!