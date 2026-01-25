Cuarto Milenio 25 ENE 2026 - 23:55h.

Javier Sierra y Enrique de Vicente desgranan en 'Cuarto Milenio' las historias y leyendas ocultas de Palma de Mallorca

Iker Jiménez reflexiona tras la muerte de Erich von Däniken: "Él decía que no nos han contado bien la historia"

Esta semana en la sección 'El alma de las ciudades' viajamos junto al periodista, Javier Sierra, y al escritor, Enrique de Vicente, a un paraíso para desvelar sus secretos. Se trata de la ciudad de Palma de Mallorca, una isla misteriosa que esconde grandes leyendas y fenómenos que diseccionamos en el programa de esta noche.

Las Islas Baleares, en concreto Mallorca, eran desde la perspectiva de los griegos las islas del poniente, el lugar del más allá, un lugar mágico donde estaban los espíritus. Aunque, es a partir del año 123 a.C cuando llegan los romanos y le dan la configuración de urbe. A partir de esa época empiezan a surgir asentamientos con misterio, alguno de ellos tan importante como la Catedral de Mallorca.

Los fenómenos y leyendas que rodean la Catedral de Mallorca

En cuanto a la Catedral de Mallorca, Javier Sierra señala dos sucesos de gran impacto. En primer lugar, el popularmente conocido como 'Fenómeno del ocho': "Alguien se dio cuenta hace unos años que el sol de la mañana impacta contra el gran rosetón, atraviesa sus más de 1600 vidrios y esa luz impacta contra la pared de enfrente del templo debajo de otro rosetón, formando la figura de un 8".

Algo que no sería una simple casualidad, debido a que este fenómeno tiene lugar todos los 2 de febrero, una fecha que coincide con la muerte de Jaime I el Conquistador, el rey de Argón que conquistó Mallorca en el año 1229. Además, Javier Sierra habla sobre Gil Sánchez Muñoz, el antipapa Clemente VIII, sucesor del papa Luna y el primero en la historia de la iglesia que empezó siendo papa y terminó siendo obispo.

El sepulcro de Clemente VIII se encuentra en la Catedral de Mallorca y existe una leyenda a su alrededor. Y es que sobre su tumba está su capelo cardenalicio y dicen que "el día que el capelo caiga sobre la tumba del papa, el alma de Gil Sánchez Muñoz podrá entrar finalmente en el reino de los cielos", explica Javier Sierra.

Ramón Llull, el filósofo que tuvo una iluminación mística en Mallorca

Por su parte, el escritor Enrique de Vicente se centra en la figura del filósofo y teólogo, Ramón Llull, quien tuvo una "conversión extraordinaria" tras tener una "iluminación" en el Monte Randa de Mallorca. "Desde entonces se le conoce universalmente como el doctor iluminado porque no solamente se tiene la certeza de que escribió grandes obras donde iba más allá de la sabiduría de su tiempo, si no que, posteriormente, se dedicó a recorrer Europa con el deseo de crear un nuevo orden mundial con la cristianización de los musulmanes", contaba el escritor.

Entre otras anécdotas que rodean a Ramón Llull, se dice que "estableció un laboratorio alquímico en la Torre de Londres y que de ahí salen las monedas más perfectas que aún ambicionan hoy en día los coleccionistas", añade Enrique de Vicente. Asimismo, el escritor explica que el doctor iluminado está enterrado en Mallorca y comparte una asombrosa leyenda sobre su muerte.

La leyenda del Drac de na Coca

Entre otras historias ocultas de esta fascinante y misteriosa isla, Javier Sierra relata la leyenda del Drac de na Coca: "En el siglo XVII la ciudad de Palma vivió un fenómeno que casi hoy llamaríamos leyenda urbana. Un dragón atacaba a los niños, a los sin techo los devoraba y lo único que veían los testigos era una cola con escamas que se escabullía. Hasta que un caballero que se llamaba Bartomeu Coch se encontró con el dragón en cuestión y le dio un mandoble, dejándolo seco. Era un cocodrilo africano que se había refugiado en las alcantarillas de la palma medieval".