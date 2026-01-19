Terror en una residencia de estudiantes: tres extrañas mujeres enlutadas llegan con malas noticias

Cuarto Milenio 19 ENE 2026 - 00:00h.

En esta ocasión, Pérez Sarró rescata la historia de una familia que, tras la muerte del padre en 1988, comienza a experimentar diversos fenómenos extraños

'El regreso', la historia real de cómo una familia vivió aterrorizada por increíbles sucesos paranormales

Una semana más, Gonzalo Pérez Sarró regresa a la nave del misterio para compartir una de esas historias inexplicables que, décadas después, sigue sin explicación aparente. En esta ocasión, Pérez Sarró rescata la historia de una familia que, tras la muerte del padre en 1988, comienza a experimentar diversos fenómenos extraños.

La hija del fallecido, que en el momento de la muerte del padre vivía fuera en una residencia de estudiante, tuvo un encuentro desconcertante con tres mujeres enlutadas que parecieron esfumarse súbitamente de su pequeña habitación del campus. Cuando la joven examinó la habitación, rápidamente comprobó que su equipaje estaba misteriosamente preparado para viajar al pueblo donde la familia velaba a su padre fallecido.

Pero los fenómenos extraños no habían hecho más que empezar. La viuda del difunto no tardó en empezar a percibir cómo, por las noches, diversas presencias infantiles la despertaban al subirse a su cama:

"Una noche, cuando esta mujer estaba acostada en la cama de su habitación, nota un sonido como de pasos que suben la escalera y se dirigen a su cuarto. Cuando ya sabe que esa presencia está justo detrás de ella se gira y ve con total claridad lo que parece ser la silueta de tres monjes que susurran un escalofriante diálogo: 'Dejadla que está muy débil esta noche".