Cuarto Milenio 19 ENE 2026 - 00:30h.

Iker Jiménez reflexiona en el 'Cierre' sobre la muerte de Erich von Däniken

Iker Jiménez comienza el ‘Cierre’ de esta semana recordando que, hace unas semanas, leyó una lista enumerando las dificultades que ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional: “Nada es casualidad. Mientras yo hacía este comentario, en ese umbral de horas, fallecía Erich von Däniken”. Y es que es tan grande la huella de este autor y divulgador que una figura suya lleva tiempo en la mesa de Iker.

“Fue la persona que nos trajo la pregunta de si los dioses, si las propias religiones, no eran sino composiciones sobre una serie de encuentros que tuvieron lugar en la más profunda infancia de la humanidad de cada una de las regiones del planeta importantes con la llegada de estos seres de las estrellas…

… Ellos nos legaron una serie de conocimientos y nosotros lo dejamos en el arte, en la arqueología, libros… todo parte de Erich von Däniken. ¿Pero cómo parte Erich von Däniken en sí mismo? Fue un hombre de gran éxito, de luces y sombras, de equivocaciones porque quien explora se equivoca, pero nos legó millones de personas en el mundo fanáticas de la arqueología y el misterio”.

Iker considera que Erich von Däniken se ha marchado “contento con la labor realizada”. ¿Por qué llegó a todo el mundo? Es todo un misterio para Iker, pero al hilo de esto, muestra el libro ‘Recuerdos del futuro’: “Para mí, es el mejor título del misterio de todos los tiempos”. ¿Cómo conecta Iker todo esto con la lista que ha mencionado al inicio?

En ese libro, Erich von Däniken refleja una compleja situación y siente que “no nos han contado bien la historia y que lo que hoy llamamos Dioses en cualquier religión, cosa que, en aquel entonces, era una herejía tremenda, eran los carros de los Dioses”. La reflexión completa, en el vídeo.