First Dates 31 DIC 2025 - 23:35h.

Paco Pepe regresa a ‘First Dates’ para encontrar el amor en Nochevieja tras su fracaso con Mariani

Un soltero de ‘First Dates’ cumple el deseo de Año Nuevo de su cita: “Quiero tener un multiorgasmo”

Ángela es una mujer muy flamenquita, aunque asegura que tiene muy poco arte bailando y cantando. En el amor no le ha ido muy bien y asegura que no le ha llegado su príncipe azul. La soltera es artista y le ha traído a su cita un regalito: una corbata de pelo. Asegura que en Sevilla la gente no se toma nada bien sus creaciones y que no entiende su forma de concebir el mundo lleno de pelo: “Hago croché por mi abuela desde pequeña, es mi pasión”.

Paco Pepe, su cita, es inventor y un viejo conocido del programa. Ha inventado cosas muy interesantes, pero ha en el amor sigue buscando a su mujer, le gustaría que fuera una mujer “empírica, generosa, creativa y artista”, cualidades que derrocha su cita. Al ver la corbata que le había dejado ha exclamado un: “¡Qué punto!” y se ha emocionado al sentir que era pelo de su cita.

Al conocerse, ambos se han quedado un poco cortados y han comenzado a hablar de sus lugares de residencia. Ángela le ha preguntado qué si le había gustado la corbata que le había regalado y Paco Pepe ha sido totalmente sincero: “No, no me gustan nada las corbatas”.

Ángela estaba encantada con el mojito de Matías y Paco a bromeado con que era él, el que estaba buenísimo. Superada la broma, Paco Pepe le ha enseñado el invento de su tarjeta redonda y ella se ha quedado ojiplática: “A mis los inventores no me gustan”. El soltero tiene la autoestima por las nubes y ha llegado a compararse con Richard Gere o el mismísimo Antonio Banderas: “Fotos, no”.

Metido en el mundo de los famosos, Paco Pepe le ha enseñado a Ángela cuál es la táctica de Jesulín de Ubrique para hacerse una foto: “Cada fin de semana me vienen fans y nos hacemos la foto siguiendo la táctica de Jesulín”. Ángela le ha seguido el rollo, pero no le estaba gustando nada el rollo del “Yo” de su cita. El soltero ha intentado explicarle la diferencia entre fama y éxito, pero han comenzado a manifestarse los vinilos de la decoración y no ha terminado su explicación.

En el reservado, los solteros se ha venido muy arriba al ritmo de la música. A Ángela le encanta bailar y Paco Pepe ha intentado que cayera en sus redes, pero ella le ha advertido que no había ninguna atracción sexual. El soltero no ha terminado de pillar las indirectas de su cita y le ha dicho que él iría a verla para probar, pero ella le ha dejado claro que no quería tener una nueva cita en modo pareja: “No he tenido un feeling de hombre".

Carlos Sobera, sin palabras con las técnicas de seducción de un soltero afincado en Dubai: “Primero la telepatía”

Josep es empresario y se ha presentado en la ‘First Dates’: Especial Nochevieja’ como el tipo con la testosterona más alta de toda España y todo Dubai: “974, nadie puede superarme”. Sueña con tener una empresa petrolera y sueña con ser actor, presidente… Está estudiando seducción y le ha explicado a Carlos Sobera las técnicas de conexión que ha aprendido e incluso, nos ha dejado claro que si las llevas a cabo las mujeres ser enamoran a los cinco minutos. En su realidad no se existe el “no”: “Triunfo con hombres, mujeres no conozco el no”.