Los solteros celebran su Nochevieja más caliente en el restaurante de Carlos Sobera en 'First Dates: Especial Nochevieja'

El restaurante de ‘First Dates’ se ha convertido en todo un guateque de los años 60 para cerrar el 2025 a lo grande. Matías ha sido el encargado de ponerle música a una noche llena de amor y buenos propósitos para el Año Nuevo.

Arelis ha sido la primera soltera en llegar a ‘First Dates’ y lo ha hecho con el claro deseo de romper su mala racha sentimental en 2026: “Esta Nochevieja voy a romper la cama”. Está atravesando un período de ‘sequía’ que dura ya 20 años y le ha confesado a Carlos Sobera cuál era su deseo más inmediato: “Quiero empezar el año con un multiorgasmo”. Un deseo que ha dejado al presentador sorprendido y que ha dejado escrito para que lo descubriera su cita: “Yo quiero un macho, estoy seca… Yo lo que quiero es que me coma el tigre, que me coma el tigre, mis carnes morenas”.

Juan, su cita, ha venido con un lookazo y tiene claro que el cielo le ha traído hasta el mundo para “Satisfacer sexualmente a todas las mujeres”. Le ha contado al presentador que solía pasar la Nochevieja trabajando porque ha sido hostelero toda su vida. La noche le ha confundido durante varios años: “He tenido tríos, parejas, relaciones con personas de mi mismo sexo”. Busca a una persona sencilla, valiente, sin muchas ataduras y que sea “activa, activa, activa en el tema del sexo. No quiero decir que sea todos los días, pero yo me levanto palote todos los días, qué quieres que te diga”. Al leer el deseo de Arelis, ha tenido claro que era su hombre: “Soy especialista en eso”.

Al verla, Juan le ha pedido que llamara a un médico porque le acababa de dar una sobredosis de belleza, pero ella no ha sentido lo mismo: “Le veo con barriga” y ha sentido que igual le podía dar un patatús y si seguía la dieta que ella quería tener en 2026: “Comer poco y follar mucho”.

Arelis ha querido saber si Juan había estado con alguna mujer dominicana y él, le ha dicho que sí. También le ha preguntado si fumaba porque ella ni toma ni alcohol ni fuma, pero: “Si en mi nueva vida me tengo que tomar una copa de vino para ponerme contento, me la voy a tomar”. Arelis estaba muy lanzada y también ha querido saber si lo tenía todo grande, algo que el soltero le ha corroborado: “Yo lo tengo todo grande, calzo los 22 centímetros”. Sin embargo, tiene claro que hay que saber utilizar todas las partes del cuerpo: “Me ha gustado y me ha puesto palote”.

Juan le ha contado que llevaba solo unos cuantos meses y ha alucinado al saber que su cita llevaba años: “Eso hay que ponerlo en marcha porque está muy maja”. Estaban muy contentos y no han dudado en sacarle el tono sexual a todas sus conversaciones: “No me importaría cantarle eso de hazme como el perro bebé agua”. Los dos estaban convencidos de que iban a empezar el año en la cama.

En el reservado, Arelis le ha demostrado a su cita que no se le daba nada mal cantar, se han comido alguna que otra uva y han sentido que podían empezar el 2026 juntitos. Aunque Arelis tiene claro que tiene que poner a dieta a Juan, le ha dado un sí ha repetir su cita de 2025 en el Año Nuevo. De hecho, han celebrado las Campanadas por adelantado con un besito muy deseado.

A Aroa le ha entrado un ataque de risa al comprobar que su cita era Buo porque algo le decía que iba a ser ella la persona con la que se iba a comer las uvas en Nochevieja. Se conocieron en un rodaje en el que Aroa era la protagonista y Buo su maquilladore. Se conocieron únicamente en el terreno profesional y les ha hecho especial ilusión volverse a encontrar y poderse descubrir como personas.