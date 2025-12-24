Lara Guerra 24 DIC 2025 - 23:15h.

Lisa tiene 22 años, es profesora de español y llega desde Valencia para disfruta de una noche de ensueño en el especial Nochebuena de 'First Dates'. La soltera llegó a España hace cuatro años tras huir de la guerra, además confiesa a Carlos Sobera que su familia sigue allí y que su hermana está embarazada, algo que es realmente duro para ella.

En este momento, Carlos Sobera le acerca hasta una sala para darle una bonita sorpresa ahora que está separada de su familia. Su hermana le ha dejado un bonito mensaje: “Hola hermana, quiero felicitarte estas fiestas y por el Año Nuevo que se acerca. Que te traiga un mar de alegría, amor y que todos tus sueños se hagan realidad. Te echamos mucho de menos querida, nos haces mucha falta. Estamos muy contentos de que estés a salvo y esperamos con impaciencia nuestro reencuentro”.

Tras esto, la soltera no ha podido ser capaz de contener la emoción y las lágrimas. Además, el mensaje tiene una segunda parte en el que le han mostrado el género de su bebé, y es que no sólo es una niña, sino que son ¡dos! Después de esta bonita sorpresa, Carlos Sobera le acerca hasta la mesa para esperar a su cita de esta noche. En el amor espera formar una familia tradicional, quiere un hombre serio y con valores.

Lisa confiesa a Artak el motivo de su salida de Ucrania: "Me tuve que ir de allí con sólo 18 años"

Por la puerta de ‘First Dates’ llega Artak, un empresario de 34 años que llega desde Málaga para conocer a su cita de esta mágica noche. El soltero es armenio, pero lleva varios años viviendo en España, sin embargo, confiesa que de Armenia le queda la “hospitalidad y los valores”.

Su mujer ideal es una persona con la que comparta los mismos valores. Desde la mesa la pareja se presenta por primera vez y a la soltera le ha parecido “muy guapo”. Artak ha coincidido en su primera impresión y también confiesa que “es muy guapa”. Por otro lado, el soltero le cuenta que es emprendedor y que tiene una empresa dedicada a la construcción de viviendas de lujo y otra de marketing digital. Lisa le cuenta que es profesora de español para los ucranianos.

En este momento, el soltero le pregunta por la situación que atraviesa el país. Ella le cuenta que salió con 18 años de su país y decidió venir para España con el fin de poder conseguir dinero trabajando y de alguna manera “ayudar al ejército”. Artak ve en ella un chica luchadora y decidida para seguir adelante; además se siente identificado con ella porque perdió a su primo durante la guerra.