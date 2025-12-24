Lara Guerra 24 DIC 2025 - 23:00h.

Diego tiene 80 años, es un camionero jubilado que llega desde Madrid en una noche tan llena de magia como es la Nochebuena para encontrar a su otra mitad. Le gustan las mujeres y si “están buenas mejor”, asegura. Ha llegado con una petición especial, y es que como buen fanático del programa ya ha echado a una de nuestras anteriores participantes.

Toñi tuvo una cita con un soltero en 'First Dates' donde Diego tuvo un gran flechazo: “Me gustó su manera de expresarse y quiero a esta mujer el día de mañana”. Además, le cuenta que su mayor hobbie es el baile, podría estar haciéndolo durante cuatro y cinco horas seguidas; le encantaría bailar un pasodoble con Toñi. El soltero le ha enseñado un cochecito que trae para darle una pista a la soltera sobre su otra pasión. Al restaurante le confiesa que “en el Mustang lo he hecho dos veces, con una amiga que estaba muy buena y tenía ganas de jaleo”.

Por la puerta de ‘First Dates’ llega la esperadísima Toñi, una cocinera jubilada de 78 años que llega desde Alcalá de Henares con “muchas ganas de pasarlo aquí”. La soltera cuenta que disfruta de ir a la piscina, al baile y al gimnasio todos los días porque le encanta. Sobre cuánto lleva sola, confiesa que ya hace 23 años desde que falleció su marido, y pese a que ha tenido algunos rollitos, no ha vuelto a encontrar a alguien especial. Carlos Sobera le cuenta desde la mesa lo que ha ocurrido con el flechazo de Diego.

Toñi sobre las relaciones sexuales: "Ya va siendo hora de volver a tener"

Desde el primer momento, Toñi confiesa que le “ha gustado y encantado”; sin embargo, el color azul de su pelo no acaba de agradar al soltero. Ya desde la mesa, los solteros cuentan de donde son y Diego aprovecha para contarle lo mucho que le gusta bailar y ella sin dudarlo le pide que la enseñe. Toñi le ha pregunta sobre lo que busca en una pareja, y él le explica que quiere a alguien para convivir el día de mañana. Al escuchar sus palabras, la soltera comparte su misma opinión y es que no quiere a alguien a quien ver solo “los domingos”. Por otro lado, el de Madrid le aclara que no le gustaría ir a una residencia, Toñi le comenta que ella tampoco porque con su marido le engañaron mucho. Después de conversar durante un buen rato, la soltera confiesa a ‘FD’ que no ve en Diego a una persona muy mujeriega; “se le nota en la cara porque es tímido”.

Sobre el sexo, Toñi solo ha tenido amigos desde la muerte de su marido, y no ha tenido relaciones desde entonces. Sin embargo, tiene claro que “ya va siendo hora”. Para él las relaciones sexuales son importantes en una relación. Después, la pareja tiene el placer de disfrutar de unos momentos más íntimos desde la otra sala del restaurante. Al ritmo de un pasodoble Diego confiesa a ‘First Dates’ que “si me rozo con ella todavía esto se remueve”.