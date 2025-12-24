Lara Guerra 24 DIC 2025 - 22:50h.

Descubre al completo la cita de Jorge y Noa en 'First Dates'

Una granadina se queda paralizada en 'First Dates' ante la pregunta de su cita: "¿Ahí enseñan la mezquita?"

En una noche tan especial como la de hoy, ‘First Dates’ prepara unas citas muy especiales. La primera de ellas es Jorge, un joven de 19 años que nunca se ha enamorado y que viene junto a su madre Lourdes en busca de esa otra mitad.

La sorpresa ha llegado cuando Lourdes le cuenta a Carlos Sobera que su hijo se encuentra estudiando interpretación en Inglaterra y para ella es “muy importante que encuentre a alguien especial”. Además, confiesa al presentador que Jorge no sabe que ella se encuentra en el restaurante.

Sobre los motivos que le han llevado a acudir a ‘FD’, Lourdes confiesa que estuvo postrada en una cama durante seis meses debido al COVID, incluso estuvo a punto de morir; en estos meses asegura que su hijo se hizo cargo de absolutamente todo. Además, asegura que se encargaba de todas las tareas de la casa y de cuidarla a ella con tan solo 16 años.

Por la puerta llega el esperado Jorge, quién confiesa que su madre es su pilar más importante porque “todo lo que sé es gracias a ella”, asegura. A Carlos Sobera le cuenta que en Inglaterra no le va muy bien y que tiene ganas de encontrar a alguien sin experiencia como él para descubrir juntos su primera vez. Tras esto, Lourdes y su hijo se reencuentran de una manera emocionante después de mucho sin verse. Además, le lanza un increíble mensaje: “Quiero que encuentres el amor, una buena mujer que te quiera como tú eres, y que te de lo que te mereces. Será para mí como una hija. Te mereces a alguien muy especial”.

Ha llegado el momento de que ‘First Dates’ reciba a Noa, una estudiante de realización audiovisual que llega desde Ourense con ganas de encontrar a su otra mitad. Confiesa que no se come “un rosco” y lo considera “bastante patético”. Desde la barra del restaurante se ve sorprendida por la multitud de preguntas de Lourdes y que se ha visto algo agobiadilla por encontrarse de lleno con la posible y futura suegra.

Jorge desvela su situación familiar a Noa: "Sólo tengo a mi madre"

Sin embargo, por fin ha llegado el momento de que Jorge y Noa puedan descubrir desde la mesa si son compatibles y si están dispuestos a abrir su corazón el uno al otro. En primer lugar, el soltero le suelta el bombazo de la distancia porque él vive en Inglaterra por sus estudios de interpretación, sin embargo, ella contenta de coincidir en querer ser actriz comenta “está chachi”. Por otro lado, sobre relaciones anteriores, Jorge le explica que esta es su primera cita y que nunca ha tenido ninguna relación. Ella tuvo una relación a los 15 años, pero no lo considera como tal. Sobre el sexo, ambos valoran la importancia de hacerlo con alguien especial.

Después, Jorge le pregunta a su cita si su familia es grande, ya que él solo tiene a su madre porque su padre se fue cuando él era pequeño; sin embargo, ella le comenta que su familia es muy grande y que celebran las navidades todos juntos. Jorge comenta que le gustaría poder vivir algo así y que tal vez con la familia de Noa eso se pueda hacer posible.