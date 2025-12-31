First Dates 31 DIC 2025 - 23:50h.

Mimi es japonesa, pero lleva más de un año viviendo en Barcelona. Trabaja de bailarina de pole dance y baile erótico, se siente más libre que en su país. Ella es una mujer muy curiosa y no le gusta que los hombres se pongan celosos porque es su trabajo. Carlos Sobera le ha aconsejado mostrarse desde el principio y bailar para su cita de Nochevieja.

Adrián, su cita, se ha puesto el sombrero y nos ha contado que es DJ internacional y que tiene tatuada la palabra ‘Puto’ en la mano: “Vengo directamente de Italia, vengo de pinchar y tatuar”. Empezó a subir vídeos a Youtube y ha sentido que, si tatuaba a cambio de música, era como un intercambio de arte. Siempre le han gustado mucho las chicas rubias, pero siente un especial interés por las mujeres asiáticas. Le ha gustado mucho conocer al presentador, pero cuando Carlos Sobera le ha dicho que le tenía que tatuar y que todavía tenía tres zonas vírgenes, ha preferido no preguntar.

Carlos Sobera ha sentado a Adrián en la mesa y le ha anunciado que tenían una actuación muy especial de una bailarina internacional. Mimi ha entrado en el salón y al ritmo de la música nos ha demostrado todo su arte. Adrián se ha quedado impresionado y no sabía ni cómo reaccionar: “Ya no puedo cenar, quiero pasar al postre”. Estaba impresionado por la sensualidad de la joven, el baile y su cuerpo: “He notado todo muy bien puesto, ahora habrá que probarlo”. Se ha quedado en shock al saber que era su cita, pero ha comenzado a conocerla con muchas ganas porque las mujeres asiáticas son su debilidad.

Mimi le ha contado que era de Tokio, pero que vivía en Barcelona y le ha gustado mucho que a ella le gustaran los tatuajes porque él lleva el cuerpo entero tintado. Dispuesto a devolverle la sorpresa, Adrián se ha puesto detrás de los discos y nos ha regalado una de sus sesiones de DJ al ritmo de guateque: “Una fiesta que se va de madre”. A su cita le ha gustado mucho escuchar su música, pero ha sentido que le iba a gustar más escucharle pinchar techno.

Los solteros han bailado al ritmo de la Década prodigiosa y se han atrevido con el Rasca del Amor. Mimi ha hecho balance de su año sexual y ha sentido que había sido muy divertido, y le ha confesado a su cita que le gustaba “explorar, soy muy curiosa y me gusta hacer cosas nuevas con mi pareja”. Ha sentido que Adrián no era tan curioso como ella, aunque le ha dicho que ya había probado cosas nuevas: “Creo que en la cama tiene que ser una fiera, una Tigresa de Bengala“.

Mimi, ante el masaje de su cita en ‘First Dates’: “Tiene las manos muy frías”

En el reservado, Adrián se ha ofrecido a darle un masajito a Mimi y ella ha aceptado encantada, sin imaginar que el soltero iba a tener las más tan frías. La soltera no estaba tan emocionada como el DJ, pero le ha dado un “Sí” ha empezar 2026 conociéndose porque le ha hecho sentir muy cómoda. Él no podía pedir más y ha terminado el año derrochando felicidad.

El equipo de ‘First Dates’ despide 2025 con un brindis al amor y la música de DJ Keko

Tras una Nochevieja llena de música, amor, diversión y citas divertidísimas, Carlos Sobera y el staff de ‘First Dates’ han puesto la guinda a 2025 con un emotivo brindis y bailando al ritmo de la música del mítico DJ Keko. El guateque del amor ha terminado lleno de alegría y con un montón de ilusiones para 2026: ¡Viva el amor!