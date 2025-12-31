First Dates 31 DIC 2025 - 23:46h.

Emiliano y Dolors despiden el 2025 ilusionados y al ritmo de la música en ‘First Dates: Especial Nochevieja’

Nadie se cree que Dolors tenga 75 años, pero su hermana siempre le dice que es una cuestión de genes. Le ha contado a Carlos Sobera que pasaba sus Nocheviejas con sus hijos y bailando con los programas de la tele, pero este año quiere encontrar el amor en ‘First Dates’. Desde pequeñita ha soñado con ser bailarina, pero su padre no la dejó. Le encanta seguir preparándole a su hijo de 46 la cena cada noche, pero busca a un señor romántico y sencillo.

Emiliano, su cita, nos ha confesado que si deja de bailar le duelen las piernas. Está acostumbrado a pasar la Nochevieja bailando toda la noche. Ha entrado en el restaurante con un precioso ramo de flores para su cita y a Dolors le ha encantado el detalle. Han comenzado la cita contándose que no bebían ni fumaban. Ella es de Barcelona y se ha sorprendido al saber que Emiliano no paraba de viajar de un lado a otro. Emiliano estaba encantado y no ha dudado en piropearla: “Tienes unos ojos preciosos” y en contarle que él es profesor de baile.

Dolors se ha quedado fría al saber que Emiliano tenía 80 años porque ha sentido que era demasiado mayor para ella. También le ha sorprendido que su cita fuera viudo desde hacía tan solo dos años, ella es viuda desde hace un montón de años: “Me casé con un primo lejano que era de carácter tranquilo cómo yo”. Emiliano le ha contado que él era torero y eso tampoco le ha hecho mucha gracia porque le gustan los animales: “Se mató en la carretera mi apoderado y yo me quedé sin nada, pero me fui a Madrid y me hice maestro electricista”.

El soltero le ha contado que le había ido muy bien en la vida y que tenía un montón de casas: “En Madrid tengo una casa de 350 metros cuadrados y tengo piscina de verano e invierno”. A Dolors no le ha gustado que presumiera de todo lo que tenía porque ella prefiere a alguien que tenga mucho, pero que no lo diga. A Dolors le ha parecido que no debería tener tantas casas y que debería establecerse en un solo lugar.

Emiliano: “Soy un poco pirata en el baile”

Emiliano ha invitado a su cita a ir más a Benidorm a bailar y ella le ha contado que sus amigas no querían ir a la ciudad. A Emiliano le apasiona el baile: “Cuando encuentro a una que baila bien, me da igual que sea fea, me quedo con ella”. A ella no le ha gustado nada que bailara con todas: “Soy un poco pirata en el baile”.

En el reservado, Emiliano y Dolors se han dejado llevar al ritmo de la música y han disfrutado de un rato mágico. Antes de salir del restaurante, Cristina le ha entregado a Dolors el ramo de rosas que le había regalado su cita y le ha soltado un “Espero que él no sea un capullo” sin esperar la insólita respuesta de Emiliano ante tal comentario. Una respuesta que le ha dejado helado.

La condición de Dolors para repetir cita con Emiliano

En el momento de la decisión final, Emiliano le ha dicho que él sí quería seguirla conociendo y se ha mostrado muy ilusionado. A Dolors se ha gustado mucho escucharle y le ha dicho que ella también quería seguirle conociendo, pero con condiciones. Necesita que deje de lado todas sus amistades del baile y se centre solo en ella.