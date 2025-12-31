El sabio consejo del padre de un soltero de ‘First Dates’: “Si no lo entrenas, se atrofia”

First Dates 31 DIC 2025 - 23:40h.

Joan ha venido a ‘First Dates’ dispuesto a pasar la mejor Nochevieja de su vida. Le ha contado a Carlos Sobera que no solía ligar mucho, pero el presentador se ha quedado impresionado al saber que había tenido 75 parejas, una cifra que, a él, le parece normal porque su padre le dio un sabio consejo: “Si no lo entrenas, se atrofia, es un músculo”. El soltero también nos ha contado que sufrió un ictus y que ha superado un cáncer de piel: “Ya no me da miedo nada”. Ahora está centrado en su gran pasión, que es la música. Comenzó cantando en un karaoke y tras quince años de formación, ahora transmite su alma en sus canciones.

Ángeles, su cita, estudia música de joven y aunque luego se ha dedicado a otra cosa, la música es su gran pasión. Siempre le ha encantado un guateque y ha llegado al de ‘First Dates’ con mucha ilusión. Al conocer a Joan, le ha gustado que vivieran más o menos cerca. Ella le ha contado que era viuda y que tenía dos hijos, y Joan que era soltero. Se ha llevado una gran sorpresa al saber que Ángeles tenía 65 años: “Tengo la costumbre de meterme en el congelador todas las noches”.

Mientras empezaban a cenar, los solteros han descubierto que a los dos les gustan los horóscopos. Ángeles es Libra y su tarotista le ha dicho que iba a encontrar el amor. No le ha gustado mucho que Joan fuera Tauro porque no le había ido bien con los hombres de ese sexo. La soltera ha querido saber cómo era su cita en el tema sexual y se ha sorprendido al saber que él era mucho de juguetes, látigos y todo tipo de aparatos.

Joan pone en pie al restaurante de ‘First Dates’ al ritmo de 'Mi gran noche'

En mitad de la cena, Joan ha cogido el micrófono y ha conseguido poner en pie a todo el restaurante de ‘First Dates’ al ritmo del temazo de Raphael ‘Mi gran noche’. Ángeles se lo ha pasado fenomenal con él, pero ha tenido claro que no era lo que estaba buscando porque le veía muy bajito.

Joan estaba feliz y ha llegado al momento de la decisión final convencido de que iban a cantar muchas más veces juntos y de que en una de sus visitas a su localidad, Ángeles le iba a cantar y a demostrarle todas esas cosillas que tanto le habían sorprendido. Sin embargo, le ha sorprendido diciéndole que no quería empezar el año con él porque “A mí me gustan los hombres muy altos”.

