La confusión de una soltera de 'First Dates' que deja a su cita sin palabras: ''Eso se me da mejor''

Un soltero deja alucinando a Carlos Sobera al desvelar la propina que Harrison Ford le dio en un museo: “Te lo juro”

Gisela tiene 19 años y llega desde Badajoz a 'First Dates' en busca del amor verdadero y busca un ''malandro'', un chico que sea malo, pero bueno, según le explica a Carlos Sobera nuestra soltera. Cenará con Hamza, un influencer de 21 años que está orgulloso de que le pidan fotos por la calle.

Nada más ver a Gisela a Hamza le ha gustado: ''Es de mi tipo, bajita y castaña como yo, me gusta'', y ella le ha reconocido nada más verle y se lo ha hecho saber: ''Creo que en Tik tok'', y le confiesa al presentador lo que opina de él: ''Es malandro, pero a lo mejor puede ser bueno''.

Ya en la mesa, Gisela se ha interesado por conocer más a fondo el mundo de Hamza y le pregunta sobre su trabajo en las redes sociales, él le cuenta por encima un poco y se interesa en sus estudios, ella le cuenta que dejó de estudiar y que trabaja haciendo paninis.

En un momento dado de la conversación, una confusión de la soltera deja sin palabras a su cita al afirmar que no sabe dónde se encuentra Almería y continúa preguntándole si sabe donde está Murcia, pero ella niega con la cabeza y él se sorprende aún más: ''Tienes el mapa un poco perdido'', y ella contesta: ''Solo sé dónde está Portugal y España''.

Pero la confusión continúa y Gisela protagoniza un momentazo después de que Hamza le diga algo: ''No pasa nada, la geografía...'', pero ella le interrumpe: ''Eso se me da mejor'', pero él se queda boquiabierto: ''Pero si estamos hablando de geografía'', y ella intenta escurrir el bulto.

Por otro lado, Hamza le explica a Gisela que no se casaría con una mujer que no fuese musulmana, y ella le ha explicado que le parece ''una tontería'' porque según ella, no debería cerrarse, él le ha dado la razón pero le ha preguntado si ella se cambiaría de religión, algo que ella aceptaría.

Hamza le confiesa a su cita que nunca ha tenido novia y se sorprende al escuchar que ella ha tenido relaciones de un año: ''Tuve uno de toda la vida'', pero él no está de acuerdo: ''Me parece pronto porque no disfrutas de la vida''. Él le pregunta si ha tenido relaciones sexuales, algo que él niega, pero ella admite que sí.

La decisión final

A la hora de volver a verse las caras en la decisión final, Hamza afirma que tendría una segunda cita: ''Sí, pero con una condición, si en un futuro nos queremos casar te tienes que cambiar al islam, ir más tapada y arrepentirte de lo que has hecho antes, las relaciones sexuales''.

''Yo lo aceptaría en un futuro si nos enamoramos'', comienza diciendo Gisela y acepta una segunda cita con él: ''Es muy atento, es muy divertido, me lo he pasado muy bien con él, me he reído mucho''.