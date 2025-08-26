Descubre al completo la bonita química que hay entre Petra y Carlos en 'First Dates'

Petra es una mujer de 33 años, artista y modelo que considera que ser “un ser de luz” es “una persona que no critica, no juzga, tiene siempre muchas cosas positivas que decir”, razón por la cual se define a sí misma con este término: “He salido de situaciones muy complicadas de mi vida con una sonrisa”. Aunque nació en República Dominicana, llegó con seis años a España, con lo cual lleva en el país toda su vida. Respecto al amor, considera que le ha ido bien porque es consciente de que todo lo que ha vivido ha sido porque tenía que suceder así. En un hombre necesita que sea un caballero gentil que le guste expresarse, además de ser aventurero.

Su cita en ‘First Dates’ es Carlos, un hombre colombiano de 38 años que se dedica a organizar eventos y ser DJ. Siempre que sale de casa va con la mentalidad de que se va a comer el mundo, viviendo como si fuera su último día. Siempre lleva un peine enganchado en el pelo, el cual se ha convertido en su símbolo de identidad pues solo se lo quita para dormir.

Nada más verle, la soltera le hace una propuesta para dar comienzo a su cita: “¿Te apetece que nos tomemos un chupito de tequila los dos?”. Y, aunque al soltero le parece peligroso pues la sangre se altera, acepta el reto. Ambos se sienten atraídos el uno por el otro, Carlos por la mirada de su cita y Petra porque ha estado “con pocos chicos de color”.

Petra, sobre su cita: "Me siento identificada con la alegría de su cuerpo"

Carlos le ha contado que es de la "zona salsera" de Colombia y que sabe por supuesto bailar salsa, Petra al escuchar esto le ha confesado que le gusta mucho, pero lleva años sin hacerlo. En esta línea la complicidad entre ambos se palpaba en el ambiente, las sonrisas vaticinaban un bonito camino para esta pareja. Sobre a lo que se dedica cada uno, el colombiano le ha contado su gran afición por el mundo del DJ, algo que ha encantado a Petra: "Tenemos muchas cosas en común", le comenta. Además, no ha dudado en decirle al programa que se siente "identificada con la alegría que él tiene en su cuerpo, me gusta su esencia".

La conversación trascurría de manera muy fluida y la pareja ha hablado sobre sus anteriores relaciones. A Carlos le ha ido muy bien porque se considera una persona "nada complicada". La soltera al escuchar cómo es su cita dentro de una relación ha entendido que él es una persona que sabe "respetar los espacios de los demás y entender la necesidad de ser amado".

'First Dates' ha preparado unas preguntas para que la pareja pueda conocerse más a fondo. En una de ellas han hablado del número de veces que pueden mantener relaciones; Carlos asegura que tiene la chispa pero que la edad le influye. Tras esto, también han comentado su postura favorita, en la que Petra tenía clara su respuesta: "Creo que se llama el misionero. Puedes ver a la persona y amarla" y Carlos entre risas le nombraba "el pollo asado", una postura que su cita desconoce y que ha provocado su risa.

Después de que el colombiano le explique como es la postura del pollo asado, Petra con una gran sonrisa ha comentado al programa que "El pollo asado está buenísimo, ¿A quién no le gusta?".

La decisión final de los solteros

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros. Carlos tiene ganas de seguir conociendo a Petra porque es una mujer "positiva" y ella sin dudarlo quiere volver a verle para que siga fluyendo esa química tan bonita que han tenido durante la cita.