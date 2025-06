Lara Guerra 24 JUN 2025 - 01:00h.

Pablo Álvarez, astronauta seleccionado por la Agencia Espacial Europea, invitado del nuevo Chester

Pablo Álvarez se sincera sobre sus miedos al volar al espacio y desmitifica los mitos sobre los astronautas: "Te sientes culpable"

Risto Mejide recibe en una nueva entrega de 'Viajando con Chester' a Pablo Álvarez Fernández, el astronauta seleccionado por la Agencia Espacial Europea en la promoción del 2022. Asimismo, el invitado tiene la posibilidad de ser asignado a una misión fuera de la Tierra antes del 2030, con esto, Álvarez se convertiría en el tercer astronauta español en viajar al espacio.

Tras desvelar multitud de curiosidades, experiencias y datos sobre el mundo del astronauta, Risto Mejide no ha dudado en preguntarle si sus seres queridos le han hecho entrega de amuletos con los que viajar en un futuro al espacio, a lo que él desvela que "hay amigos que me han dado cositas para que me lleve, dárselas luego y convertirlo en recuerdos...cositas que han estado conmigo allí en el espacio y creo que eso también es un gesto bonito para todos los que me han apoyado".

Risto Mejide, sobre el regalo: "Este humilde programa tiene la aspiración de que te lleves algo pequeñito"

Después de desvelar esto, Risto Mejide aprovechaba el hilo de la conversación para hacer entrega de un regalo muy especial al astronauta: "Que bien me viene que digas esto porque me han chivado que eres fan de Lego. Por ello, este humilde programa también tiene la aspiración de que te lleves algo pequeñito y que no pese; el equipo del programa te ha preparado el 'Chester' en Lego", a lo que el Álvarez apunta que es "precioso. Tiene hasta un astronauta".

Por último, Mejide añade que "es un recuerdo de este programa, pero si quieres llevártelo al espacio será un honor para nuestro Chester". Ante esto, Álvarez no se lo ha pensado: "Podemos hacerlo, no pesa mucho así que...de momento voy a ponerlo al lado del Lego que tengo de la estación espacial. Muchísimas gracias"