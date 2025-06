Lara Guerra 24 JUN 2025 - 00:45h.

Pablo Álvarez, astronauta seleccionado para la ESA, invitado de la nueva entrega de 'Viajando con Chester'

'Viajando con Chester' llega con una nueva entrega, esta vez se sienta junto a Risto Mejide, Pablo Álvarez Fernández, el español licenciado en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad de León y graduado con un máster en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Varsovia. Asimismo, el astronauta ha sido seleccionado en la ESA de noviembre del 2022.

Tras hablar de la misión Challenger en la que el transbordador espacial explotó en 73 segundos acabando con la vida de los siete miembros de la tripulación, Pablo no ha dudado en reflejar los miedos que hay a la hora de ser astronauta: "Un 3% han sido los que han fallecido, y otros entrenando en Tierra...tienes que ser consciente de los riesgos que estás tomando".

Por otra parte, el astronauta confiesa que "para mí es relativamente fácil porque no tengo hijos, estoy soltero, pero si lo piensas son mis padres, mi familia los que estarían sufriendo. Yo estoy cumpliendo mi sueño y no me voy a enterar si ese algo va mal porque va a ser muy rápido, quizás te sientes muy culpable porque es una decisión egoísta respecto a las personas que de verdad te quieren".

Ante estas palabras, Risto Mejide pregunta al invitado si estas personas que sufren cada vez que se ve inmerso en alguna operación le dicen algo, a lo que Pablo responde que "es curioso como lo viven ellos, con orgullo pero con mucho miedo a la hora de meterse dentro de un cohete".

Los mitos sobre el oficio de astronauta

Por otro lado, Álvarez confiesa que "hay muchos mitos. La gente piensa que los astronautas no pueden usar gafas, sí que podemos. Tienes que tener un ojo sano y busca que seas una persona muy sana porque el cuerpo en el espacio se deteriora muchísimo, los músculos, los huesos, el sistema cardiovascular...necesitas una persona que esté sana".

Asimismo, el astronauta confiesa que nuestro propio cuerpo es experimento: "Se analizan en nosotros mismo esos cambios, lo que sucede, la recuperación y eso sirve luego para aplicarlo a otras cosas, como el desarrollo de medicina".