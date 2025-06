Laura Ceballo 17 JUN 2025 - 00:10h.

Así ha sido el divertido momento del presentador con su invitada

La reflexión de Risto Mejide y Paloma San Basilio sobre la diferencia de edad en el amor y la vida en pareja: "Tuve que ir a terapia"

Paloma San Basilio ha sido una de las protagonistas del nuevo programa de 'Viajando con Chester'. Risto Mejide ha entrevistado a la actriz y cantante, con quien ha compartido una interesante conversación en la que han abordado diferentes temas: desde la anécdota de ella con Donald Trump hasta un profundo debate acerca del paso del tiempo y la diferencia de edad en el amor.

Antes de finalizar, el presentador le preguntaba a su invitada si había visto cómo funciona la Inteligencia Artificial en música. "Sí, es increíble", respondía ella. Y, sin pensárselo dos veces, Risto sacaba su teléfono móvil para probar algo con ella: "Vamos a hacer una canción tú y yo ahora. Esto no está preparado ni nada, me da igual".

Ambos plateaban a la IA lo siguiente: la creación de una canción sobre el vuelo de un pájaro en el aire, estilo fluido y una referencia big band. La IA empezaba a trabajar y les daba lo que habían pedido.

Paloma San Basilio: "Qué gracia, por favor"

Una vez empezaba a sonar la música, Paloma acompañaba con su voz. Acto seguido, empezaba a sentir el ritmo y no dudaba en levantarse del sofá e invitar a Risto a hacer lo mismo para acompañarla.

Juntos, empezaban a bailar en el escenario del Teatro Albéniz y protagonizaban un momento improvisado de lo más especial: "Vaya, hombre... Ahora me toca bailar a mí. Estoy bailando con Paloma San Basilio, no me lo puedo creer. Maravilla", reaccionaba Risto. "Esto te pasa por bocazas", bromeaba Paloma. "Qué gracia, por favor. Es que es genial. Bailas un poquito agarrotado, pero porque te he visto tenso. No lo haces mal, lo haces tenso, no es lo mismo", finalizaba.