Paloma San Basilio habla de su separación en los años 70 y se pronuncia sobre el concepto de mujer "empoderada": "Es una palabra que odio"

En la nueva entrega de 'Viajando con Chester', Risto Mejide ha entrevistado a la actriz y cantante española Paloma San Basilio. Durante su conversación, el presentador y la invitada han tratado diversos temas con el Teatro Albéniz como escenario. Entre ellos, polémicas que le han rodeado, como aquellas declaraciones en las que confesó el episodio que vivió con Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

"Donald Trump era fan mío y yo no lo sabía. Entonces yo voy a cantar a Atlantic City. Recuerdo que me dijeron que ese hotel era de Donald Trump y que había ido a verme. Y luego, cuando estaba en mi habitación, me llamó. Pedí que le dijeran que estaba descansando y no me podía poner", declaró en su momento.

"Pidió que me dijeran que le había gustado mucho el concierto, que me admiraba muchísimo y que muchas gracias. Osea que yo pude ser Melania, un poco más pequeñita y no tan cabreada", aseguró.

Paloma San Basilio: "La tarjeta de crédito no me atrae"

Tras recordar estas declaraciones durante la entrevista, Risto le lanzaba la pregunta: "¿Te arrepientes de no haber quedado con Trump cuando él quiso quedar contigo?". Pero ella se mantenía firme y reconfirmaba la decisión que tomó en aquel entonces: "No, no. Para que tú veas... La cosa consistía en que el que me contrataba venía a verme y luego llamaba a la habitación y se iba con el rabo entre las piernas, con perdón", comenzaba.

"Allí no pasaba nada. Aparte es que a mí los millonarios nunca me han gustado. Yo he sido siempre muy rara. A mí lo de la tarjeta de crédito no me atrae en absoluto. La erótica del poder yo no la entiendo", explicaba al presentador antes de zanjar el asunto.