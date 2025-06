Lara Guerra 10 JUN 2025 - 01:00h.

Víctor Elías revela si hubo o no alcohol en sus dos celebraciones de boda

En esta nueva entrega de 'Viajando con Chester', Risto Mejide entrevista a Víctor Elías, el actor que dio el salto a la popularidad a partir de la serie de 'Los Serrano'. Pese a haber enfrentado una dura infancia y problemas con las adicciones, el músico ha conseguido seguir adelante además con un gran apoyo: Ana Guerra. La cantante es su pareja desde 2021 y se dieron el 'sí quiero' en 2024. Una fiesta llena de amor y emoción en la que estuvieron rodeados de sus seres queridos.

Después de hablar de aquellos temas más duros en la vida del cantante, Risto Mejide no ha podido evitar preguntarle por su boda con Ana Guerra. Víctor confiesa que son tan "intensos" que se casaron dos días: "En uno firmamos por la Iglesia, por la hispanidad de culto porque yo soy ateo y en el otro era la fiesta gorda".

El presentador confiesa que desconocía la posibilidad de poder casarte por la Iglesia de esta manera, a lo que Víctor confirma que él tampoco tenía esta idea, pero "para Ana era importante y yo estaba dispuesto a intentar recorrer el camino", afirma entre risas.

Víctor Elías, sobre su boda: "Una de las celebraciones era 0,0 alcohol, y la otra tenía, pero no destilado"

Sobre si había alcohol en las distintas celebraciones, Elías explica que en la primera era una boda totalmente 0,0 pero, en la grande sí que hubo: "Estaba feo que yo dijera que si no puedo beber ellos tampoco. Lo que no hubo fue alcohol duro, no había destilado. Creo que me ahorré bastantes borrachos, la gente me agradecía porque se acordaban de todo y se lo estaban pasando bien".

Ante estas palabras, Risto sorprendido confiesa que su primer pensamiento ha sido: "Vaya coñazo de boda". Después, presentador e invitado han desvelado anécdotas sobre sus respectivas bodas, Elías considera que se pasó al invitar a "326 personas", un dato que ha dejado en shock a Risto.

Tras esto, Risto Mejide comenta algo que hizo en su boda y que recomienda que haga el resto de personas: "Pillé el micrófono para decir que nadie se despidiera. Eran 500 personas y si lo multiplicas por un minuto cada uno...estás tres horas despidiéndote y de bajón. Lo único que les dije era que me mandaran un whatsapp y ya está". Además, Mejide ha desvelado algo que le pasó hace poco y que tiene que ver con su boda "todavía me encuentro a gente que no sabía que estuvo invitada, que me decían 'estuve en tu boda' y yo respondía 'pues primera noticia'; unas declaraciones que han hecho que presentador e invitado se rían a carcajadas.