Lara Guerra 10 JUN 2025 - 00:55h.

Víctor Elías se abre en canal al hablar sobre sus adicciones y el momento en el que supo que había tocado fondo

El desgarrador mensaje que Víctor Elías escribió a su madre antes de morir: así ha compartido cómo fue su infancia cuando ella sufría adicciones

Compartir







En esta nueva entrega de 'Viajando con Chester', Risto Mejide recibe a Víctor Elías, el actor que adquirió reconocimiento desde su papel en la mítica serie española de 'Los Serrano'. Sin embargo, años después el músico ha desvelado como han sido sus duros años unidos a las adicciones a través de 'Yo sostenido'.

Además de hablar sobre su infancia y su trayectoria por la serie; Risto Mejide no ha dudado en preguntar al invitado acerca de su duro camino unido a las drogas. Elías confiesa que él de primeras no tomaba alcohol, sin embargo, tras empezar con un 'Gin tonic' pasó a otro nivel: "Probé una ralla pensando que era valiente y que no pasaba nada".

"Soy adicto a un montón de cosas, al trabajo, a las emociones...hecho la vista atrás y me doy cuenta de que soy adicto desde que soy pequeño. En verdad lo pienso y aunque no me hubieran dado a probar esa sustancia, hubiera terminado siendo adicto a otra cosa", asegura.

Víctor Elías, sobre el hábito de la adicción: "Muchos días me digo 'todo es mentira' porque es mi forma de pararla"

Por otro lado, el cantante confiesa que "muchos días me digo 'todo es mentira' porque es mi forma de pararla. Ella está todo el rato en mi cabeza intentando venderme cositas...es como ese demonio malo del que nos hablan toda la vida". Sobre cuánto tiempo lleva sin probar sustancias, Víctor confirma que "cientos de días".

Tras esto, Risto Mejide habla sobre lo normalizado que está el alcohol: "Es una normalidad social, las copas, las cervezas..." A lo que Víctor detalla que "también hay bromas. No está bien visto que no bebas, incluso hay refranes españoles sobre ello. Es algo que en mi, si no me hubiera dado vergüenza contar que tenía un problema, igual me hubiera ahorrado un año de adicción".

Sobre cuando tocó fondo y se dio cuenta de la magnitud del problema, Víctor asegura que fue cuando dejó de ir al trabajo: "De repente un día me levanté, había faltado a varias cosas del trabajo y ahí dije 'me estoy cargando mi vida' porque lo único que me mantenía firme y feliz era la música. Toda mi vida giraba en torno a ella y de repente, había fallado a la música. Fueron las decisivas.