Lara Guerra 03 JUN 2025 - 00:55h.

Risto Mejide y Estrella Morante debaten sobre la tauromaquia en 'Viajando con Chester'

Estrella Morente comparte cuál es su ideología política: "La cultura y la ciencia pueden sacar a un país adelante"

'Viajando con Chester' da la bienvenida por primera vez a Estrella Morante, cantautora de flamenco español. Esta vez, el programa de Risto Mejide se desplaza El Corral de la Morería, un histórico templo del flamenco en Madrid que guarda una estrecha relación con su familia. Después de hablar sobre su familia, especialmente sobre como llevaron el duelo de la pérdida de su padre, uno de los temas que han resaltado en la entrevista es la tauromaquia.

Momentos después de que se introduzca de lleno los toros en la conversación, Risto Mejide le presentaba su incomprensión por esta pasión: "con todo el respeto a tu marido y a su profesión. Yo no entiendo que parte de torturar a un animal es la que os emociona". Frente a esto, la cantante confiesa que ella no pretende que la gente entienda los toros, simplemente ella sigue a sus sentimientos que son los que llevan a emocionarse al verlo.

Tras escuchar las palabras del presentador, la hija de Enrique Morante acusa a Risto de ser "ignorante", a lo que él muy enfadado asegura que le está "faltando el respeto". Sin embargo, la cantante procede a corregir sus palabras: "No te llamo ignorante, es falta de información, si quieres rectifico la palabra".

En la misma línea, la cantante confiesa que "en los humanos muchas veces la ignorancia nos atrofia y nos limita". Risto no duda en pedirle que le cuente por qué considera que le falta información sobre la tauromaquia, a lo que ella explica que no va a "enumerar la cantidad de cosas que hay". Después de estas palabras, la invitada pide "disculpas" al presentador, y él lejos de centrarse en eso, le confiesa que "estás dando por hecho que yo desconozco cosas que a lo mejor no es así". Ante estas palabras, ella asegura que "según como me estás hablando, las desconoces".

Mejide sobre las palabras de la artista: "Me ha molestado que asumieras que no sabía cosas"

La conversación continúa y es de nuevo Risto quién reclama que le cuente las cosas por las que considera que está desinformado, sin embargo, ella decide cambiar el rol de la entrevista para que sea él quién comente aquellos datos que sí sabe sobre los toros. Risto aprovecha para desmontar las palabras de la cantante: "Los taurinos con los que he hablado se defienden con mentiras, y es peor que ser ignorante. Como tú has dicho ignorante puede ser cualquiera, y yo es muchísimos temas; pero es peor mentir. Y mentir significa decir que si no existiese la tauromaquia, no existiría el toro"

Después de este argumento, Morante asegura que eso es "mentira", y sin dudarlo el presentador le aporta los datos: "¿Sabes cuántas cabezas de bobino hay en todo el mundo?" Sin responder, la artista asegura que "eso no tiene que ver, pero no lo sé". Por ello, Risto al saber que son 1.500 millones de cabezas y tras ver que ella no es conocedora del dato le devuelve el adjetivo con el que ella se ha dirigido anteriormente: "Entonces la ignorante eres tú".

"¿De ese vacuno sabes qué porcentaje son toros?", le pregunta el periodista. La cantautora desconoce también este dato y el presentador no duda en apuntar que "igual no soy tan ignorante". Y de nuevo, la invitada del programa de hoy le corrige para decirle que son los dos ignorantes: "tú ignoras unas cosas y yo otras".

"Todo te lo estás diciendo a ti mismo, porque yo no quiero desmontarte. Yo he empezado con un respeto brutal. A ti lo que te ha molestado es que yo te llamara ignorante", continua Estrella, a lo que Mejide la corrige: "No, me ha molestado que asumieras que no sabía cosas que sí sabía".

Por último, la conversación se zanjaba con la artista: "Risto, a mí no se me caen los anillos por decirte que estos datos no los sé. Conozco otros datos que creo que podían rebatir aquí, pero no tengo la misma necesidad de que tú sigas a los toros como la que que tú tienes de que desaparezcan".