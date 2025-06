Lara Guerra Madrid, 03 JUN 2025 - 00:50h.

Estrella Morente comparte cuál es su ideología política: "La cultura y la ciencia pueden sacar a un país adelante"

'Viajando con Chester' llega con una nueva entrega en la que recibe a Estrella de la Aurora Morente Carbonell, cantora española de flamenco. La artista se sienta por primera vez en el programa de Risto Mejide para hablar de su padre fallecido, de política y de tauromaquia. Además, de hablar de política, Risto Mejide aprovecha esta entrevista para preguntar a Estrella Morente sobre su gran afición por la tauromaquia, ya que además su marido es torero. Sobre esto, las opiniones dispares del presentador y la cantante han dado lugar a una tensa conversación entre ambos.

Para introducir la conversación, el presentador no dudaba en preguntarle si en su apoyo a un partido político influye que tenga como objetivo abogar por el fin de la tauromaquia, a lo que ella responde que "no defiendo a un partido en base a eso. La tauromaquia va conmigo". Tras esto, la cantante mostraba a Mejide su gran pasión por los toro: "Yo soy una enamorada del mundo del animal en el campo. He vivido cosas muy especiales, pero también vivo en una sociedad donde hay mucha desinformación, por lo que no voy a intentar convencer a nadie. Cada uno tiene que actuar según su conciencia".

Estrella Morente, sobre la tauromaquia: "Me guio por los sentimientos, que son los que me llevan a emocionarme cuando veo una maravilla de faena"

Asimismo, Morente explica que "yo me guio según mi conciencia y mis sentimientos, que son los que me llevan a emocionarme cuando veo una maravilla de faena. A mi me gusta el toro, el toreo...Javier Conde, que es mi marido..."

Al escuchar estas palabras, Risto le interrumpía para destacar que "con todo el respeto a tu marido y a su profesión. Yo no entiendo que parte de torturar a un animal es la que os emociona". Carbonell responde al presentador con otra cuestión: "Yo lo respeto. No entiendo por qué hay gente que pasa hambre hoy en día o que duerme sin un techo en este país".

Risto Mejide explica que él tampoco entiende lo que plantea la cantaora, sin embargo le plantea que él puede no entender ambas cosas, pero sin embargo, ella si. Ante esto, Morente confiesa que "yo comprendo las dos cosas y entiendo que haya gente que no vaya a ver como se mata a un animal en la plaza, y lo respeto. Yo no le voy a convencer de lo contrario".

El presentador, en defensa de 'Viajando con Chester, aclara a la invitada que "este programa no es de convencer, no va de eso. Ella continua la conversación detallando que no quiere intentar cambiar la opinión del otro y de nuevo, Risto asegura que al ser legal, no tendrá otro remedio que aceptarlo, pero que "debería ser delito"