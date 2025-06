Lara Guerra 03 JUN 2025 - 00:30h.

'Viajando con Chester' recibe a Estrella Morente con la que comparte sus sentimientos tras el fallecimiento de su padre hasta su ideología política

El especial regalo de Marc Bartra a Risto Mejide en su entrevista en 'Viajando con Chester': "Estas cosas me emocionan"

Compartir







El nuevo capítulo del programa de 'Viajando con Chester' se ubica en el Corral de la Morería, el histórico templo del flamenco en Madrid que comparte una estrecha relación con Estrella Morente, la invitada de esta nueva entrega.

Tras hablar de los éxitos de su padre y de cómo han superado su fallecimiento, Risto Mejide no ha dudado en introducirse en temas políticos para conocer la ideología de la artista. Estrella Morente no dudaba en responder y en dar los motivos de su elección: "Yo siempre he mantenido mi voto en blanco, siempre. Si se presentara alguien que me gustara su política no tendría problema en votarle".

Estrella Morente sobre la política: "No apoyo a un político porque quiera destruir o no la tauromaquia"

Sin embargo, como amante del arte, la cantante explica que "creo que la cultura y la ciencia son capaces de sacar un país adelante, cosa que la política no está haciendo". Ante estas palabras, el presentador comenta que la cultura también depende de quién esté en el Gobierno.

Aprovechando el enfoque de la conversación y como amante que es Estrella Morente de los toros, Mejide le pregunta por aquellos partidos políticos que abogan por el fin de la tauromaquia en España. Sobre esto, Morente confiesa que "no apoyo a un político porque quiera destruirlo o no. La tauromaquia va conmigo".