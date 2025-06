El actor y músico español se ha visto sorprendido por el presentador y un regalo que significa mucho para él: "Me prometí que no iba a llorar..."

Risto Mejide ha entrevistado en la última entrega de 'Viajando con Chester' al actor y músico español Víctor Elías, en donde ha confesado los peores momentos de su vida y se ha abierto como pocas veces le hemos visto en televisión. Antes de terminar la entrevista, Risto Mejide ha querido darle de parte de todo el equipo y de él un regalo muy especial que ha provocado que Elías rompa a llorar.

Pero antes de eso, el presentador le ha dedicado unas bonitas palabras, asegurando que "ha visto una persona que ha evolucionado después de hacerse famosa" (aludiendo así a su etapa en los Serrano, donde se convirtió en uno de los referentes para muchos jóvenes y alcanzó una fama muy difícil de sobrellevar para la edad que tenía): "He visto una persona que todavía hoy está luchando por ser un poco mejor cada día".

"Como agradecimiento, todo el equipo te hemos preparado de alguna manera algo artístico para juntar en el final de esta conversación a tus padres contigo. Te voy a pedir que cierres los ojos hasta que yo te diga", ha señalado Risto Mejide. Tras las palabras del presentador, un músico tocando el arpa aparecía de la nada justo al lado del sillón donde se encontraban los dos, interpretando una composición del mismo Víctor Elías.

La emoción de Víctor Elías

La emoción del entrevistado era total: "Me prometí que no iba a llorar... me voy con un recuerdo auditivo muy bonito. Yo tengo la de mi padre en casa, pero no la toco muy bien. Ni mucho menos como ella", confesaba el músico, tras lo que se despedía de Risto Mejide con un cariñoso abrazo y poniendo así el mejor colofón final posible a la entrevista.