Lara Guerra 10 JUN 2025 - 00:30h.

Víctor Elías desvela cómo fue su relación con su madre cuando era adicta: "Ya no aguantaba más"

El Chester de Risto Mejide llega con una nueva entrega, una entrevista llena de emociones y confesiones inesperadas. Esta vez se sienta Víctor Elías, el actor que adquirió una gran popularidad tras su papel de ‘Guille’ en la famosa serie de ‘Los Serrano’ y lo hace desde el propio lugar de grabación de la serie con la que cambió su vida por completo.

El presentador se 'traslada' hasta su infancia, donde comienza hablando sobre la madre de Víctor, una gran actriz, que sin embargo, el consumo de estupefacientes arrebató su vida para siempre. Sobre ella, Elías confiesa que "mi madre era muy buena persona, pero tenía un gran problema de adicciones que le hacían convertirse en otra totalmente. Era generosa, divertida, te lo daba todo, pero cuando la veía mal se convertía en el mayor diablo del mundo. Cuando bebía la culpa era de todo el mundo y para ella era complicado seguir viviendo.

Risto, tras escuchar estas duras palabras, no duda en preguntarle de qué manera le afectó en su vida, a lo que el actor de 'Los Serrano' confiesa que "al principio cuando veía a mi madre en esos estados pensaba que era por culpa de su pareja. No sabía si era normal o no, no tienes comparación. Sabia que podía tener un problema, pero no de esa magnitud, piensas que son cosas que se podían solucionar o que simplemente es lo que te ha tocado vivir".

Víctor Elías asegura que fue realmente difícil para el poder expresarlo con alguien: "Me costó mucho empezar a compartir lo que pasaba, me lo guardaba para mi porque me daba vergüenza. Cuando veía a mi madre ebria recuerdo que era un poco aguantar que dijera que todo el mundo tenía la culpa de todo, mi abuela, mi padre…hasta que no la denuncié no iba contra mi".

Víctor Elías, sobre su el consumo de su madre: "Tuve que denunciarla porque ya no podía más"

Sobre por qué la denunció, el actor asegura que “hubo un día que ya no podía más. Era una sensación extraña, no aguantaba escucharla en ese estado. Me acuerdo que me descoloqué mucho, le pegué una patada a una pared y vino la policía para preguntarme si quería denunciar".

Por otro lado, el marido de Ana Guerra asegura que en aquel momento consideró la denuncia como la solución al problema de su madre: "En todo momento mi cabeza de adolescente pensaba que ‘si la denuncio, mi madre se asusta, mejorará y todo ira bien’; con 13 años no puedes ver la magnitud de la situación. Siempre he tenido la sensación de que yo no le vine bien a mis padres, por eso entiendo que para ella no le viniese bien tener un hijo. La denuncié para que reaccionase, pero no lo hizo. Con los años no la culpo, entiendo que le costara trabajo entender lo que pasaba".

Además, Víctor asevera que pasó por unos tramites legales donde tanto su padre como su madre arremetían tanto con el otro, que finalmente él se fue con sus tíos. Tras esto, confiesa que "nunca me pude sentar con mi madre a hablar, ella siguió enferma".

Por último, Risto Mejide pregunta al invitado sobre la despedida con su madre, a lo que Elías desvela que "no me despedí muy bien...físicamente no me dio tiempo. En las últimas semanas de su vida yo estaba harto y cansado. Ninguna de las últimas conversaciones la recuerdo bonita. Recuerdo que le mandé un whatsapp que le mandé donde le decía que estaba cansado, que entendía que hiciera su vida y que la quería muchísimo. Creo que esto le dio paz, de hecho, al día siguiente se fue".