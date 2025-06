El actor gallego protagonizó un spot publicitario con el presidente del PP, pero algo hizo que eso no se volviera a repetir

Luis Zahera aborda con Risto Mejide la difícil relación con su padre: “Tengo miedo a acabar como él”

Risto Mejide entrevistaba en ‘Viajando con Chester’ a Luis Zahera y, antes de terminar, el presentador se interesaba por su “gran parecido con Feijóo” y por conocer si realmente eran amigos el presidente del PP y el actor.

“No, sinceramente amigos no somos, colaboramos en 2020 para unas Navidades…”, comentaba Zahera antes de desvelar por primera vez por qué rechazó un encuentro con Feijóo.

“Para ser sincero, luego me llamó para una tercera colaboración. Pero, yo mi idea de hacer aquello con Feijóo, pues yo, hombre, soy un votante de izquierdas, y como que yo quería colaborar a que no hubiera tanta crispación, a esta cosa de...me pareció buena idea hacer aquella publicidad de Navidad con él”, contaba.

“Y muchos años después me llamó, que yo en principio le di el ok, y lo quiero contar aquí públicamente, le di el ok… y empecé a tener tal bombardeo de que no lo hiciera porque había pactado con quien había pactado en determinados sitios y me bombardearon de tal manera que me asusté”, desvelaba el actor.

“Esa parte ingenua, infantil… me asusté de que hubo gente que me decía, pero cómo hagas eso… Lo dejé tirado porque hablé con sus publicistas y le dije, hostia, no aguanto esta presión. Yo que tengo una distancia ideológica con Alberto Núñez Feijóo, pero no sé, pienso que nos podíamos entender, y tuve tal bombardeo...”, confesaba Luis Zahera a Risto Mejide en ‘Viajando con Chester’.