El actor se ha sincerado en ‘Viajando con Chester’ sobre la relación con sus padres

Así le dieron a Luis Zahera su primer papel recién llegado de Nueva York: “Tuve que hacer de…”

Compartir







Luis Zahera se sentaba en ‘Viajando con Chester’ visiblemente entusiasmado al ser entrevistado por Risto Mejide. El actor se mostraba muy cómodo y se sinceraba sobre la relación que tuvo con sus padres y el papel tan importante que han jugado en su vida.

¿Cómo recibió su padre que su hijo quisiera ser actor? “Mi padre decía aquellas frases de: ‘Ahí solo hay put*** y maric***’… mi padre te veía leyendo un guion o ensayando y te decía: ‘Mucho tienes que trabajar para no trabajar’… ese era su análisis de mi trabajo”, comentaba el actor.

“Mi padre no se sabía comunicar, no hablaba de cuando era pequeño, no hablaba de sus padres, tenía dos hermanastras, nos enteramos de mayores que tenía dos hermanastras, que no se comunicaba con ellas. Ese señor era un enigma”, continuaba.

“De aquellos padres que no te daban un beso, no te daban un abrazo… cuando tuvo nietos decía: ‘quitaron a estos niños de aquí’. Nos llamaba muchísimo la atención que era súper agradable con los de fuera, no sé, era una cosa... Y yo creo que él se comunicaba con una especie de humor negro”, decía Zahera mientras Risto se mostraba atónito.

“Él de mayor acabó en una residencia y se volvió como un bebé… ahí ya si que se alegraba un montón. Era muy amigo de la soledad y yo a veces pienso que voy a acabar como él. Yo tengo miedo a acabar como él, en esa especie de soledad… yo creo que a mi padre le gustaba estar solo”, comentaba.

“Mi madre era todo lo contrario a mi padre… de esa gente de antes. Nos planchaba, nos cocinaba, nos vestía, nos ayudaba a hacer los deberes, además, trabajaba fuera de casas…”, matizaba el actor.