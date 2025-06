El actor cuenta a Risto Mejide cómo le dieron su primer trabajo de actor: “Cuando llegué a Santiago de Compostela llamé a Roberto Vidal Bolaño"

Luis Zahera le contaba a Risto Mejide en ‘Viajando con Chester’ como había tenido una juventud complicada, marcada por las drogas, que en aquellos años estaban haciendo estragos, y como su madre fue la que decidió enviarle dos años a Nueva York.

“Allí en Nueva York hice de todo, menos teatro. Y como me espabilé y yo quería ser actor, pues llegué a Santiago de Compostela y llamé a Roberto Vidal Bolaño, que era un director y autor extraordinario”, recordaba Zahera.

“Le dije que sabía que le falta una persona en el reparto del centro dramático gallego… ‘si me pudieras hacer una prueba, yo te lo agradecía. Estuve en Nueva York, vengo con muchas ganas...”, continuaba.

“Y me dijo que sí, que quedábamos en una cafetería. Una vez allí, va el tipo y me dice, fue muy listo, ‘pues ahora hazte el borracho aquí en el bar’. Entonces, claro, era un bar lleno de universitarios, yo me hice el borracho allí en el bar, incordié, no sé qué, no sé cuánto, y, finalmente, me dio el papel”, desvelaba entre risas Luis Zahera en ‘Viajando con Chester’.