Laura Ceballo 16 JUN 2025 - 23:20h.

La actriz y cantante se sincera en su entrevista con Risto Mejide en 'Viajando con Chester'

La reflexión de Risto Mejide y Paloma San Basilio sobre la diferencia de edad en el amor y la vida en pareja: "Tuve que ir a terapia"

En la nueva entrega de 'Viajando con Chester', Risto Mejide ha recibido a Paloma San Basilio. Con 50 años de carrera a sus espaldas, la actriz y cantante se ha sincerado con el presentador y ha hablado largo y tendido sobre su separación en los años 70. Y no solo eso. También se ha pronunciado acerca del "empoderamiento femenino".

Risto le reconocía la "valentía" que había sido en su vida a la hora de tomar decisiones: "Eres una mujer muy valiente. Tú has elegido cosas cuando nadie más lo hacía. Estamos hablando de separarte en los años 70, cuando nadie se separaba. Y tú estabas a punto de tener una hija".

"Yo me separé ya con mi hija. Me separé cuando estaba embarazada, luego me volví a juntar y luego ya me separé definitivamente. En esa época no era normal. Yo no pude divorciarme. Yo tuve que anular mi matrimonio porque no existía el divorcio. Mi hija en el colagio siempre era la única niña de padres divorciados", recordaba ella.

Paloma San Basilio: "El poder no es lo importante"

"En aquella época te tapaban un escote. Y tú ves ahora, ese concepto de la mujer, entre comillas, empoderada, que es una palabra que odio", continuaba. El presentador le preguntaba entonces un motivo y la cantante se explicaba.

"Yo creo que el poder no es lo importante. Todas las mujeres que lucharon por el espacio femenino, por el voto, por el derecho a decidir, por que te paguen lo mismo que a un hombre... Esas son las luchas. Pero eso no es poder, eso es justicia. Eso es dignidad. Eso es derecho. A mí la palabra poder no me gusta, me parece que tiene una connotación de dominio. Y yo no quiero ser un ser dominante, quiero ser un ser que tenga posibilidades de expresarme, de ser como soy. Pero porque es mi derecho, no porque quiera ser más que nadie", finalizaba.