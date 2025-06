Laura Ceballo 16 JUN 2025 - 23:57h.

El presentador se sincera con su invitada acerca de su último trabajo con su terapeuta

Paloma San Basilio recuerda en el 'Chester' el momento en el que rechazó a Donald Trump: "Los millonarios nunca me han gustado"

El nuevo programa de 'Viajando con Chester' ha traído consigo la entrevista de Risto Mejide a Paloma San Basilio. Durante su conversación, el presentador y la artista han tratado diversos temas, pero se han detenido especialmente al charlar sobre el envejecimiento, la diferencia de edad en el amor y la vida en pareja.

Paloma contaba cómo cada día se mira en el espejo y se ve bien acostumbrándose a lo que ve. Risto le preguntaba entonces si le preocupa "la arruga": "Hombre, a todo el mundo le preocupa la arruga", respondía ella al instante. Pero el presentador del 'Chester' le llevaba la contraria: "No es verdad. A mí nada, cero. No me preocupa la arruga, la calvicie, la cana... Todo lo que sean expresiones del paso del tiempo, al revés, me parece que está bien".

"Qué hombre eres", reaccionaba la cantante, que acto seguido no dudaba en explicar el porqué de su respuesta. "Si fueras mujer, no dirías lo mismo. Esta cultura permite la arruga en el hombre, pero no en la mujer. Permite la calvicie en el hombre, pero no en la mujer. Permite la gordura en el hombre, pero no en la mujer. Estamos en una sociedad en la que el hombre da igual como sea porque es hombre. La prueba está en que ves señores de 70 que están hechos un adefesio y se casan con chicas de 30, que tiene que estar ideal", argumentaba.

Risto, tras escuchar a su invitada, le explicaba a qué se refería con su discurso: "Yo te veo súper atractiva y no me hace falta que haya una perfección en la piel o una juventud necesaria. Yo sé que soy el menos indicado para hablar de esto, no tengo ninguna credibilidad, ya lo sé. Pero me da igual".

Risto Mejide: "La diferencia de edad es un accidente"

Era entonces cuando comenzaban a charlar de la diferencia de edad en las relaciones sentimentales: "Lo que poca gente sabe es que yo he estado casado dos veces. Una, es verdad, con una diferencia de edad de 21 años, innegable, pero fueron siete años y tenemos una hija en común. Y la otra vez que estuve casado era una mujer que era mayor que yo".

"Para mí, la diferencia de edad es un accidente. Pero el tema es qué es lo que te está enamorando. Incluso te diría una etapa de vida. La gente no está ahí para toda la vida, te acompaña un trozo del camino, y para ese trozo del camino ha sido ideal", decía mientras Paloma aseguraba estar de acuerdo.

"Mi forma de felicidad está en la pareja"

Pero, antes de cambiar de tema, Risto le hacía una última confesión a su invitada: "Yo tuve que ir a terapia. Cada cierto tiempo creo que es bueno ir a terapia para saber donde está uno, para situarse en el mapa. Y la última vez fueron unos meses en los que pedí las herramientas para no necesitar estar en pareja. Porque yo sí que creo que la vida compartida es mejor. En mi caso, mi forma de felicidad está en la pareja", aseguraba.