Laura Ceballo 23 JUN 2025 - 23:40h.

El vidente ha sido uno de los nuevos invitados del programa y no ha dudado en sorprender al presentador

La reflexión de Risto Mejide y Paloma San Basilio sobre la diferencia de edad en el amor y la vida en pareja: "Tuve que ir a terapia"

Compartir







Rappel ha sido uno de los invitados de la nueva entrega de 'Viajando con Chester'. Risto Mejide ha entrevistado al vidente, que no ha dudado en compartir un sinfín de anécdotas. Pero, antes de comenzar su charla, Rappel sorprendía al presentador.

Risto le daba la bienvenida y él se presentaba con unos folios entre las manos: "Yo me he permitido, así de entrada, cuando sabía que venía, hacerte la carta astral. La carta astral es tu verdadero horóscopo", anunciaba. "Estoy flipando, qué lujo", reaccionaba el presentador mientras Rappel le pedía permiso para comenzar de esta manera el programa.

Así que, después de contarle que lo que había necesitado era su fecha y hora de nacimiento, comenzaba a contarle las conclusiones que había sacado y, principalmente, cómo le veía él según los astros el día de su nacimiento: "Tienes el sol en sagitario. Te defines seguro de ti mismo, con personalidad y carácter. Te gusta organizar, mandar y rodearte de gente que te aporte", comenzaba.

"Venus en sagitario. Eres muy enamoradizo y puedes tener en tu vida varias relaciones. Tienes un corazón muy abierto, y te enamoras hasta las trancas. En el fondo, eres un romántico. Necesitas tener el amor en tu vida", continuaba haciendo referencia a su parte más personal.

PUEDE INTERESARTE El desgarrador mensaje que Víctor Elías escribió a su madre antes de morir: así ha compartido cómo fue su infancia cuando ella sufría adicciones

Risto Mejide no pierde detalle de su carta astral

"Mercurio en escorpio. No cambias de opinión casi nunca y no soportas que te lleven la contraria. Sabes disimular ante una situación incómoda, eres muy sensible y a veces un poco infantil. Eres inteligente, rápido en pensamiento, difícil de engañar, hay un sexto sentido que te hace ser muy astuto", decía ante un Risto que no perdía detalle.

Y, para terminar, "medio cielo en tauro": "Sabes invertir y ahorrar con mucha cabeza", decía. Y se lanzaba a hacerle un resumen para su vida cotidiana: "Te rige el número 8. Terminaciones de lotería para que te toque es el 38 o el 58. Tu mejor día, los domingos. Tus horas de suerte, el atardecer. Tu mejor mes, agosto. Tu animal de suerte, el perro blanco y negro", finalizaba. El presentador no dudaba entonces en agradecerle su regalo.