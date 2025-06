Laura Ceballo 23 JUN 2025 - 23:48h.

El vidente cuenta que fue a El Pardo y comparte los detalles de su encuentro con él

Rappel le hace a Risto Mejide su carta astral y se la lee en 'Viajando con Chester': "Estoy flipando"

Durante su paso por 'Viajando con Chester', Rappel ha recordado diferentes momentos de su larga carrera. Durante su conversación con Risto Mejide, el presentador le preguntaba por el personaje más famoso al que le haya acertado algo. El vidente aseguraba que había trabajado con muchísimos, y Risto le proponía ir por categorías, empezando por política.

"¿Político? El más famoso, Franco. Yo le leí las manos a Franco", confesaba. "A mí me interesa la persona, la gente, el ser humano. Aunque sea un Premio Nobel puede tener una confusión", continuaba. "Hombre, Franco tenía una confusión importante. Ser dictador... Igual estaba confundido", apuntaba Risto.

Era entonces cuando Rappel empezaba a recordar el día que fue a El Pardo: "Su mujer me dijo que quería que fuera un día porque 'Paco' quería que le echara las cartas o que le leyera la mano. Entramos, nos estaban esperando, subimos la escalera y fuimos al despacho de 'Paco' y abrió la puerta".

La petición de Francisco Franco

El vidente le ofreció echarle las cartas o, en efecto, leerle las manos. Francisco Franco le respondió entonces: "Para mí no me interesa, porque soy muy mayor, a mí me queda poco y el día menos pensado ya no me levanto. A mí me preocupa mi nieto mayor, Francisco, y Mari Carmen, la niña".

Fue entonces cuando comenzó a echarle las cartas. "Le dije que lo que salía era muy malo, que ese niño estaba muy enfermo". Acto seguido, asegura que Franco "corrió el visillo" y pudo comprobar cómo, en efecto, su nieto caminaba con un andador. No podía correr. Franco le preguntó si él iba a ver la muerte de ese niño: "Le dije que no. Que ese niño iba a vivir, que el día de mañana tendría novia y se casaría. Y que la niña también se iba a casar. Me dijo que ya no necesitaba nada más, que le había hecho el hombre más feliz".