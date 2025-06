Laura Ceballo 24 JUN 2025 - 00:02h.

Así ha sido el divertido momento del presentador y el invitado: "¡Párame!"

Rappel le hace a Risto Mejide su carta astral y se la lee en 'Viajando con Chester': "Estoy flipando"

Compartir







Rappel ha sido uno de los invitados del nuevo programa de 'Viajando con Chester'. El vidente se ha sentado junto a Risto Mejide para recordar los momentos más destacables de su carrera. Entre ellos, por ejemplo, el momento en el que visitó El Pardo para echarle las cartas a Francisco Franco.

Su encuentro comenzaba ni más ni menos que con el vidente sorprendiendo a Risto Mejide. Y es que Rappel le había hecho su carta astral y se disponía a leérsela una vez los dos estaban sentados en el mítico sofá del programa.

Durante su conversación, el invitado se mostraba de lo más generoso y quería compartir un sinfín de anécdotas. Tantas, que a veces pasaba de una a otra sin darse ni cuenta. Y era precisamente esta dinámica la que terminaba provocando un cómico momento entre él y el presentador.

"Vas enlazando una historia con otra, no me hace falta ni preguntarte", apuntaba Risto Mejide. Y, una vez más, Rappel trataba de contarle todas las cosas que tiene decorando su despacho. "Es imposible seguirte, Rappel, es imposible", decía el presentador entre risas.

Rappel: "Fréname, que me lío"

"¡Párame!", le recordaba Rappel desatando las risas de todo el equipo del programa. "Claro, fréname, porque yo me voy liando...", le insistía. "Gracias, pero no me lo pones fácil, yo he intentado cuarenta veces. ¡Vamos a hacer toda la temporada contigo! Yo encantado, eh", bromeaba Risto.

"Esta gente va a tener que montar luego este capítulo y va a ser dificilísimo", decía refiriéndose al equipo.