Lara Guerra 24 JUN 2025 - 00:55h.

Pablo Álvarez, el astronauta seleccionado para la ESA, llega a 'Viajando con Chester' para abrirse en canal sobre su trabajo

Pablo Álvarez se sincera sobre sus miedos al volar al espacio y desmitifica los mitos sobre los astronautas: "Te sientes culpable"

Compartir







Risto Mejide llega con una nueva entrega de 'Viajando con Chester' esta vez se sienta; Pablo Álvarez Fernández, el español licenciado en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad de León y con un máster en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Varsovia. El astronauta ha sido seleccionado en la ESA de noviembre del 2022, lo que ha generado un importante paso en su carrera.

Sobre los astronautas, Pablo confiesa que hay "personas de todas las creencias, protestantes, anglicanos, agnósticos, musulmanes, borbones". Tras escuchar estas palabras, Risto Mejide menciona a los terraplanistas, a lo que el astronauta asegura que "de esos no queda, por suerte", confiesa entre risas. En este mismo contexto, Pablo Álvarez no ha dudado en hablar más profundamente sobre ellos: "Creo que si subieran, se convencerían. Creo que a veces, igual sí que podrían estar viéndolo desde una ventana y pensando que les están engañando".

Pablo Álvarez, sobre los terraplanistas: "No me gusta discutir con ellos nunca"

Por otro lado, el astronauta ha explicado al presentador los comentarios a los que se enfrenta a diario: "No me gusta discutir con ellos nunca, y me parece que no procede porque no tiene sentido. Por mucho que pueda decir o creer siempre va a haber una excusa más que van a decir. Todas las semanas me llegan mensajes".

Por último, el ingeniero añade que algunos "son pesados, pero hay otros que hasta les coges cariño". Risto Mejide también ha preguntado al invitado por su respuesta ante todos estos mensajes, sin embargo, Álvarez explica que no les responde y que le gustaría que "ese esfuerzo que dedican a creerse la captura de pantalla que les ha mandado su tío por WhatsApp lo dedicaran a ver que la ciencia va más allá".