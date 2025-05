First Dates 30 MAY 2025 - 22:05h.

Descubre cómo ha cambiado la opinión de Miyuki sobre su cita en ‘First Dates’ al saber que es medio afgano medio alemán

Un soltero de ‘First Dates’, perplejo al ver a su cita: “Joder, qué hago aquí”

Compartir







Jamaa habla alemán, español, japonés y una lengua de Aganistán, de dónde es originario. Vive en Almería, pero se ha criado en Alemania, igual que Ana Isabel, una soltera de la mesa de al lado, a dónde huyeron sus padres por la guerra en su país. Siente que España es el mejor país para vivir, pero su pasión es el japonés. Está buscando en ‘First Dates’ una relación seria que pueda llegar al matrimonio con una chica española, para tener una razón más para quedarse en el país. Es un tipo tranquilo y le gustaría que su cita sea una chica tranquila y culta.

Miyuki, su cita, está convencido de que un matrimonio no se puede tomar a la ligera y que es algo para toda la vida. Al verla, Jamaa ha visto a una chica muy mona y ha comenzado la cita con ganas, pero a ella no le ha pasado lo mismo “no es mi prototipo, pero le voy a dar la oportunidad de entablar una conversación”. El soltero se ha interesado por el nombre de su cita y Miyuki le ha contado que su padre era japonés y su madre colombiana, una mezcla que encaja muy bien con sus intereses.

A Jamaa le encanta que su cita sea de origen japonés

La soltera ha comenzado la cena muy sorprendida porque no esperaba que Jamaa hablara japonés y mucho menos que fuera profesor. Él ha querido saber cómo había llegado a España y ella le ha contado que llegó hace dos años y medio, y que vino por trabajo. El soltero le ha dicho que buscaba a una chica con carrera para estar al mismo nivel que él y le ha gustado mucho que su cita tuviera dos carreras.

Miyuki está buscando una pareja formal y Jamaa se ha visto teniendo una familia con ella, y ha estado de acuerdo de que el amor es para toda la vida. Sin embargo, la soltera no había sentido el click de tener algo con él ni se ha visto toda la vida viviendo en España.

Los solteros han buscado una canción en japonés en el karaoke, pero no la han encontrado y han acabado cantando la última de Karol G como han podido. Jamaa ha dicho que sí a una segunda cita porque la soltera le ha parecido muy culta y viva, pero ella le ha dicho que no tendría una cita de amor, pero que le gustaría ser su amiga porque se lo ha pasado muy bien.