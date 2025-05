Un soltero de ‘First Dates’, perplejo al ver a su cita: “Joder, qué hago aquí”

First Dates 30 MAY 2025 - 21:55h.

Juan alucina al saber que su cita habla cuatro idiomas y es muy culta. ¡No te pierdas el momentazo!

La divertida reacción de una soltera de ‘First Dates’ cuando su cita la llama bajita: “Soy un…”

Juan es una persona muy leída e interesada por el mundo en el que vivimos “me interesan las relaciones entre humanos”. Es psicopedagogo y trabaja con familia con chavales mayores de 15 años. Según le ha contado a Carlos Sobera, presentador de 'First Dates', está buscando a una persona con cierto nivel intelectual, que sepa hablar, que tenga una vida que contar y que le complemente, lo mismo que buscaba Aslan.

Al ver a Eva, su cita, ha exclamado un “Joder, qué hago aquí" y ha bebido de su copa de vino. Ella se define como un poquito bruja porque le gusta mucho el esoterismo, leer las manos y echar las cartas del tarot. Han brindado al conocerse, pero Juan se ha quedado frío al verla “me gustan personas más delgadas, con la estructura del esqueleto más fina… Puede ser banal o superficial, pero la vida es la vida”.

Juan alucina con el nivel cultural de su cita: "Hablo cuatro idiomas"

Los solteros han comenzado la cena con la esperanza de que cambiara su primera impresión. Eva ha querido saber de dónde era su cita y Juan le ha contado que era de Madrid, pero que había vivido fuera muchos años. Eva le ha sorprendido mucho al contarle que ella siempre ha vivido en Alemania, que era azafata y que hablaba cuatro idiomas. También le ha gustado saber que a la soltera le apasiona viajar, conocer nuevas culturas y el mundo gastronómico.

Eva le ha contado que su padre era de El Cairo y su madre de Cuenca, pero que era de origen cristiano. Juan le ha contado que él era judío y le ha flipado que su cita le respondiera en hebreo. Al soltero le estaba encantado el nivel cultural de Eva y le ha contado que no se atrevía a aprender hebreo porque le parecía algo muy sagrado.

Él le ha contado que trabajaba con pacientes por todo el mundo y que estaba relacionado con colegios internacionales, y que hablaba inglés perfectamente. Eva parecía estar en el mismo punto que él porque le gustaba su mente, pero no su físico “me hubiera gustado que fuera más alto y sin barba”.

Eva lleva soltera desde 2004: "No quiero una relación fake"

Juan le ha contado que tenía dos hijos pequeños y han coincidido porque Eva también tiene mellizos, pero los suyos son de 27 años. A la soltera no le ha gustado que sus hijos fueran pequeños porque ella no quería volver a ser madre y repetir la experiencia. Le ha dejado claro que ella llevaba sola desde 2004 porque era muy fiel así misma y no quería estar con alguien por estar “no quiero una relación fake”.

En el momento de la decisión final, ambos han tenido claro que no querían repetir porque no se habían atraído físicamente, pero que habían estado muy bien juntos y se han deseado “Paz”.