First Dates 30 MAY 2025 - 21:40h.

Andrea y Claudia siente un flechazo al conocerse y la cita fluye como si se conocieran de toda la vida ¡No te la puedes perder!

Una soltera de Mallorca estalla en 'First Dates' y abandona su cita al faltarle al respeto: "Tengo 40 años muy bien puestos"

Andrea se considera una persona enérgica y con ganas de comerse el mundo, pero humilde. A Laura Boado le ha llamado mucho la atención su look año 2.000. La soltera le ha contado nada más llegar a 'First Dates' que era fotógrafa en el mundo de la noche, pero que sueña con trabajar con las grandes marcas de moda. Le gustaría que su cita fuera un chico o una chica, pero que sienta pasión por las redes, que se cuide, se vista bien… “es su marca, lo que te define”.

A Laura Boado le flipa el rollo 2.000 de la soltera

Claudia, su cita, está en un punto en el que quiere tener novia, pero ir poco a poco porque le da miedo abrirse y sufrir. Al saludarse, han sentido una corriente y a Andrea le ha gustado mucho que fuera tan alta. Claudia ha visto a una chica bonica, términos de Granada. Andrea que ella es más “urbana, skater y ella, más rockera”.

La cena ha comenzado hablando del trabajo de Andrea en el mundo de la noche y a Claudia no le ha gustado porque es una chica muy celosa. Ella trabaja de camarera, pero está estudiando un curso de fauna y flora marina, algo que a Andrea le ha fascinado porque ella quiere hacer fotografía marina, pero le da mucho miedo el mar.

Claudia ha querido saber por qué había venido su cita a ‘First Dates’ y Andrea le ha confesado que nunca había estado con una chica y que quería probar la experiencia. En segundo de la E.S.O. se dio cuenta de que le gustaban las chicas, pero si lo piensa bien, desde pequeña ya se sentía atraída por algunas chicas. Claudia tampoco ha tenido una relación seria con una chica, solo algunos rollos porque le cuesta mucho conectar emocionalmente con la gente.

Claudia no se corta: “Qué bajita eres”

Andrea le ha confesado a su cita que no le gustaba nada su temperamento y aunque le duraba poco el pronto, a Claudia le ha echado un poco para atrás porque no solía lidiar bien con personas así, pero se han gustado y le han dicho que sí a una segunda cita juntas. Eso sí, Claudia no ha podido contenerse y le ha soltado un “ostras, que bajita eres tía”. Andrea se lo ha tomado con humor “qué quieres que haga, soy un Minion, tía”.