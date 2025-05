Iker Jiménez confiesa que el secreto de su larga relación con Carmen Porter es "el mayor enigma" al que se ha enfrentado ya que "el mérito lo tiene ella". Como así es, no podía faltar en esta conversación la periodista, quien no duda en sentarse en el famoso chester junto a su marido y Risto Mejide.

Risto quiere saber en qué parte de la entrevista le ha mentido y para saberlo acude a la persona que más le conoce. Sin embargo, ella decide poner la mano en el fuego por él: "Iker no es mentiroso. Puede equivocarse en algunas cosas o incluso exagerarlas a veces porque es muy expresivo. Te ha dejado hablar muy poco", señala.

El presentador confiesa haber leído que ella es más exigente en cuanto a la selección de los temas para los programas , lo que lleva a la periodista a confesar que es justo ahí donde reside la clave de su duradera relación : "Nos complementamos muy bien y a la vez somos muy diferentes. Entonces , en familia no discutimos pero en los programas sí que hay temas donde sí que tenemos visiones diferentes y entonces tenemos que llegar a acuerdos porque él quiere unas cosas, yo quiero otras... y al final, en el medio de los dos está la base y está lo que sale en los programas".

Para conocerlos un poco más a fondo, les pregunta quién es más crédulo de los dos y la respuesta está clara. "¿A quién le ha pasado más cosas? A mí. Entonces, tengo que creerlas", confiesa Carmen Porter. "Cuando le pasan a uno y uno a sí mismo no se puede engañar pues entonces hay cosas que digo no me puedo creer esto, pero luego cuando te pasan a ti las cosas buscas primero una explicación porque quiero encontrar una explicación", explica. Y es que ella confiesa al presentador que ha visto cosas, sobre todo a partir de un punto de inflexión en su vida: "Cuando eres mamá pasan todavía más. Se te abre la wifi".