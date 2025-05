Iker Jiménez afronta todas las polémicas más importantes en las que se ha visto envuelto

Iker Jiménez es el nuevo invitado de la nueva temporada de 'Viajando con Chester

Iker Jiménez habla abiertamente en 'Viajando con Chester' sobre su ideología política: "Lo que no soy es comunista"

Iker Jiménez comparece como nuevo invitado de 'Viajando con Chester', en el que trata sus temas más polémicos y muestra su lado más personal. Risto Mejide y él profundizan en numerosos temas desde un búnker antiaéreo de la Guerra Civil, oculto durante 70 años.

Una de las polémicas importantes tiene que ver con la DANA de Valencia, en la que se dieron unas informaciones concretas sobre el parking de Bonaire. Sobre esto, el presentador de 'Horizonte' explica que "ese programa inicial genera una ola que hace que mucha gente vaya indignada a Valencia. El domingo es cuando en Cuarto Milenio metemos lo del parking de Bonaire. Esto es brutal, hay un parking en el que todo el mundo supone que hay muchos muertos, pero nosotros en el programa dijimos que la Guardia Civil contabilizó con los tickets, por las plazas que podría haber en ese lugar"

Además, Jiménez detalla que "la Guardia Civil en dos ocasiones nos dice ‘creemos que podría haber 700 tickets’ y esto asusta. Carmen no dijo 200 ni 700 muertos, dice que nuestro cámara, han dicho que eso es un infierno. El equipo de Horizonte dice tickets. La gente saca en redes cortes, la palabra que se nos dice es ticket. Ni Iker Jiménez ni Horizonte dice muertos. Yo me enteré al día siguiente de que yo dije 700 muertos y que iban a hacer hasta una rueda de prensa sobre ello.

Por otro lado, el presentador de 'Cuarto Milenio' detalla que puso "un tweet diciendo que creía que había muchos muertos, pero nunca la cadena ni el programa habló de eso. En lo personal reconozco que me equivoqué, pero también me extraña cómo se maneja la información hoy, porque de esto se pasa a otras informaciones. Lo matador es cuando los medios que a nosotros nos criticaron sí que estaban en la puerta del parking hablando de muertos. Iker no lo dice en su programa, sí hace un tweet. Ese programa de Iker molestó y mucha gente vio de verdad lo que pasaba, pero de repente se metió el bulo sobre los 700 muertos.

La indignación de Iker Jiménez en la DANA

Tras esto, Mejide no duda en preguntarle sobre cómo se vivió desde el programa, con su equipo, a lo que Iker recuerda un detalle que le molestó encarecidamente: “Hay un reportero, que hizo un gran trabajazo allí y que además perdió a familiares, tuvo la tontería de mojarse las piernas de barro. Fue un gesto feo".

Además, sobre el reportero, Iker explica que "yo a este chico le metí en un lio. Yo le dije a Rubén que igual había que hacer un falso directo y él me preguntó qué era. Le dio miedo aparecer manchado y en la siguiente secuencia limpio, pero es un error y yo se lo dije, y la gente no lo iba a entender porque no sabe de televisión. No puedes ir con la vanidad en una situación así. Me pasé 30 minutos pidiendo disculpas y todos los que dijeron los números de muertos solo eliminaron las imágenes, son actitudes diferentes", asegura"

Iker Jiménez habla sobre la COVID-19: “Me arruiné”

Una de las polémicas en las que el presentador se vio inmersa, gira en torno a la época de la pandemia. Iker Jiménez dedicó uno de sus programas enteros al Covid, en este momento se le tachó de alarmista.

“No se como no me cortaron el cuello porque genero un problema importante, hay muchas cosas que nunca he contado. Ese programa llevaba diez días grabado, mi mujer tuvo que lidiar con ello porque yo me fui", asegura Jiménez.