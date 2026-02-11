Raquel Ortega 11 FEB 2026 - 13:05h.

El jurado popular declara culpable al acusado de la muerte de Sergio Delgado, pero descarta la intención de matar y el móvil por su procedencia

En ‘En boca de todos’, Carla Delgado, hermana de Sergio Delgado –el joven fallecido tras recibir un puñetazo en Burgos–, ha mostrado su indignación tras conocerse el veredicto del jurado popular. “Han sido cinco días horribles de tener que aguantar todo tipo de mentiras”, ha dicho visiblemente afectada.

El jurado ha declarado culpable al acusado de la muerte de Sergio Delgado, aunque ha concluido que no existió intención de matar. Considera probado que el procesado propinó el puñetazo que provocó la caída de la víctima, pero sostiene que no podía prever las consecuencias de la agresión, por lo que descarta tanto el asesinato como el homicidio doloso.

Además, los miembros del jurado no creen que el ataque se produjera por la procedencia de Sergio. Durante el juicio se expuso que, instantes antes de la agresión, el acusado preguntó a la víctima si era de “Pucela” y este respondió afirmativamente. Sin embargo, ningún testigo escuchó la conversación completa, por lo que no se ha considerado probado que existiera una motivación vinculada a su origen.

Carla Delgado: “La vida de mi hermano se merece más respeto”

“En este país que una persona pegue un puñetazo brutal cuando el agredido cae rendido y muere de muerte súbita no es un asesinato, no tiene culpabilidad ninguna”, denuncia la hermana de la víctima.

Los hechos se remontan a la madrugada del 24 de febrero de 2024. Sergio Delgado se encontraba en Burgos celebrando una despedida de soltero. En el exterior de un bar de copas de la zona de Las Llanas coincidió con el acusado y, tras un breve intercambio de palabras, recibió un puñetazo que le hizo caer al suelo y fallecer poco después.

Tras el veredicto, la Fiscalía ha rebajado su petición de pena de 12 a 4 años de prisión. La familia de Sergio ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia. “No pienso parar de luchar por mi hermano, igual que mis padres por su hijo”, ha afirmado Carla. Y, ha añadido: “Queremos que el Tribunal Superior vea la verdad entre la mentira”.