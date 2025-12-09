El periodista anuncia su decisión de tomar medidas legales debido a la “persistencia” y “falta de disculpa” del medio

Tía del pequeño de 4 años asesinado en Almería: “Una semana antes advertí a la Guardia Civil de los golpes en la cara de mi sobrino”

Compartir







Antonio Naranjo ha respondido en directo en ‘En boca de todos’ al error que el diario ‘El País’ ha cometido confundiendo su persona, de forma repetida, con la de Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos acusado de acoso por una militante socialista.

“Hay más tontos que botellines y algunos están en las redacciones”, ha comenzado a explicar Antonio Naranjo cuando Nacho Abad ha querido conocer los detalles del error que el diario ‘El País’ había cometido con su nombre relacionado con el caso de supuestos acosos sexuales en el PSOE de Torremolinos. “Lo llamativo de este asunto es que persistan en el error y lo repitan a pesar de los miles de advertencias que han recibido pidiéndoles una rectificación. Se la voy a pedir legalmente”, ha continuado explicando el periodista, molesto con la actitud del medio.

Antonio Naranjo no sabe si es algo que han hecho de forma intencionada, pero si se publica un error y persiste en el mismo, a pesar de los avisos: “Lo mantienes 24 horas, lo borras sin dar una explicación ni pedir disculpas ni explicárselo a los lectores, y lo vuelves a repetir horas después, no sé por qué extraña razón, me parece que hay algún tipo de premeditación”.

El colaborador de ‘En boca de todos’ ha aclarado que puede entender un error: “Los errores se comenten, pero la persistencia y la falta de disculpa, me hacen pensar que puede ser premeditado”.

PUEDE INTERESARTE Alcaldesa y ¿Gordofóbica?: la edil del PP de Mijas juzga a la oposición del PSOE por su aspecto físico

¿Quién es Antonio Navarro? ¿Por qué han abierto diligencias contra su persona por acoso?

Antonio Navarro, secretario general del Partido Socialista en Torremolinos, en 2021 comenzó a mandarle mensajes obscenos a una militante del partido, quién lo denunció a nivel interno en el partido. Sin embargo, ante la falta de actuación de sus colegas, lo ha puesto en manos de las autoridades y la Fiscalía ha decidido abrir diligencias contra el político. Según demuestra la víctima de acoso, Navarro le envía mensajes en los que decía cosas como estas: “Te ponía ahora de vuelta y media” “¿Por qué estás tan buena?” “Iré depilado por si tienes un desliz”.