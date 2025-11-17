Mediaset España y la Inlac celebran un evento de jóvenes ganadores, ingenieros y gente del entorno rural

El plató de ‘En boca de todos’ ha sido testigo de un evento de jóvenes ganadores, ingenieros y gente del entorno rural, en el que la Organización Interprofesional Láctea nos habló de los retos a los que se enfrenta nuestro país en este sentido para reactivar el consumo de lácteos de origen nacional y fomentar con ello el relevo generacional.

La frase ‘En el campo no hay futuro’ no tiene ya nada de cierto. Mediaset apuesta por el empleo en el ámbito rural, un lugar lleno de oportunidades laborales. El mundo digital ha llegado a las labores del campo y actualmente se buscan ganaderos, agrónomos, pilotos de drones e ingenieros.

Además, los profesionales del sector nos mostraron la gran variedad de productos nacionales que ofrecen el sector rural. Incluso mostrando opciones saludables a personas con intolerancias y la experiencia de jóvenes que lo han dejado todo y viven felices en el sector ganadero.

Al evento organizado por Mediaset España con la colaboración de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac) acudieron su actual presidente Javier Roza, Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo, Nuria M. Arribas, directora gerente de InLac y David R. Yáñez, doctor en veterinaria (CSIC). Además, contó con la presencia de los ganaderos Alba Montiel, ganadera de caprino de leche (Málaga), Carlos García, ganadero de vacuno de leche (Madrid), Laura Martínez, ganadera de caprino de leche (Madrid), Sergio Paramio, ganadero de ovino de leche (Palencia) y Érika Lunar, ganadera de vacuno de leche (Córdoba) y Nerea del Río, ganadera de ovino de leche (Palencia) en conexión por videollamada.