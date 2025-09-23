Pedro Jiménez 23 SEP 2025 - 01:20h.

Tras la entrevista, el fugitivo ha sido detenido tras entregarse él personalmente a la policía: así ha ocurrido todo

Antonio Pampliega ha entrevistado en 'Territorio Pampliega' a Jonathan Montoya, uno de los diez fugitivos más buscados en los últimos tiempos. Una entrevista que se ha dado antes de que él mismo se entregase voluntariamente a la policía. Ya de inicio, Jonathan se ha mostrado muy arrepentido por lo que ha hecho, señalando que lleva años luchando por su reinserción social tras su "buen comportamiento": "Siempre he manifestado mi situación, por la cual yo no puedo regresar a mi país porque quieren acabar con mi vida", dice en su desgarrador testimonio.

Ha sido en ese preciso momento cuando Jonathan se ha derrumbado, subrayando que es tan solo una persona "del montón" y que, al conocer a las personas menos indicadas, le "utilizaron": "Fui un ingenuo. Cometí un error muy grande y lo estoy pagando gravemente. Estoy arrepentido por ello", cuenta el entrevistado, matizando que cumplió su condena hasta los 12 años. Según él, no quiere "seguir huyendo de la ley", puesto que siempre ha estado "dispuesto a que le ayuden".

Jonathan ha contado al detalle cómo fue su proceso de fuga: todo ocurrió en mayo de 2024, cuando en febrero de ese mismo año le notificaron que le iban a cambiar lo que quedaba de condena por su expulsión en condicional (a su país, Colombia): "Eso es una condena a muerte. Allí mi vida no va a valer nada. Este año ha sido para mí una tortura. Vivo con vergüenza de esta situación. Han puesto mi cara en todas partes".

El llamamiento de Jonathan

A su vez, hace un llamamiento: "Necesito que todos los medios de comunicación divulguen la verdad", asegura un Jonathan que deja claro una y otra vez que lo que quiere es cumplir condena en España, dado lo que le espera en Colombia. "Yo le pido a Dios que me den la oportunidad de rehacer mi vida. Es lo único que le pido a la sociedad", ha concluido Jonathan Montoya.

Por último, antes de finalizar la última entrega de 'Territorio Pampliega' este lunes, Jonathan Montoya se ha entregado en las dependencias policiales junto con su abogada, debido a la presión mediática que ha sufrido, siendo, entre otras cosas, reconocido por la gente de su entorno nuevo.