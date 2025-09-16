Territorio Pampliega 16 SEP 2025 - 00:45h.

'Territorio Pampliega' ha vivido momentos de tensión al dirigirse a una fuente policial: "¡Te voy a pegar!"

Antonio Pampliega, presentador de 'Territorio Pampliega', programa de Cuatro que aborda temas como la entrada de drogas en España, el fenómeno de la okupación en todas sus dimensiones o los asesinatos cometidos por sicarios, entre otros, siendo este último el protagonista de la última entrega, ha presenciado un robo y su posterior detención en plena grabación en San Pedro de Sula (Honduras), la ciudad más peligrosa del país.

Todo ha ocurrido cuando Antonio Pampliega, junto a Paulo Cerrato y Héctor Montoya (ambos también periodistas) se dirigían a la fuente policial cuando de repente, los tres eran testigos de un robo y su posterior detención a pocos metros delante de ellos. "¡Vamos, vamos!", dice rápidamente uno de los periodistas, tras lo que añadía otro un "síguelos, síguelos", al ver todo lo que estaba ocurriendo. El supuesto ladrón en cuestión era detenido por los policías, puesto que una comisaría se encontraba justo al lado de donde tenía lugar el suceso.

Crece la tensión tras lo ocurrido

Ya una vez dentro de la comisaría, Antonio Pampliega se dirigía a las personas que acababan de haber sido robadas y la actitud de estos mostraba cuanto menos indignación por lo ocurrido. De hecho, uno de ellos le lanzaba unas duras palabras al presentador de 'Territorio Pampliega': "No me vayas a preguntar nada, mierda. Te voy a pegar". "O sea, ¿esa es tu actitud? ¿Me vas a pegar?", señalaba el periodista, viendo su reacción al hacer un amago de preguntarles qué había ocurrido.

Tras este tenso intercambio de palabras, estos le comunicaban a Antonio Pampliega que acababan de robarles el celular y el detenido, a escasos metros de ellos, sabía todo lo que había ocurrido. De hecho, la Policía hondureña cacheaba al detenido y a este se le extraía una navaja. No obstante, la Policía confesaba que no existía un delito claro de robo, puesto que no había "ninguna evidencia" de lo que había ocurrido: "Dependiendo de la situación, se le puede meter a esta persona en una celda por 24 horas. Pero seguramente quede libre... es complicado".